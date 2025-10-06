Zázvor rozhodně neunikl pozornosti odborníků po celém světě, kteří neustále testují jeho účinky na lidské zdraví. A nestačí se divit. Je obecně známo, že zázvor pomáhá při nachlazení. Jak to funguje?
Ochrana před viry
Nejlépe se projeví účinky zázvoru, když si z něj uvaříte léčivý čaj. Připravte si 100 g oloupaného a nastrouhaného čerstvého kořene zázvoru, přelijte ho litrem vroucí vody, nechte čtvrt hodiny louhovat a můžete ho začít popíjet. Díky tomu se vám dostane do krve významné množství ostré látky gingerolu, kterou zázvor obsahuje. Ta stimuluje nervy, které dál do těla vysílají signály o chuti, horku a bolesti.
Odborníci zkoumali, jakým způsobem reagují na gingerol lidské imunitní buňky. A k čemu dospěli? Ke zjištění, že gingerol je pozitivně stimuluje k boji proti choroboplodným zárodkům, a to je důležité zejména pro obranu před nachlazením nebo třeba proti zhoršení zánětu průdušek, ze kterého by se mohl vyvinout zápal plic. Navíc další látky, které zázvor obsahuje, uvolňují hlen v průduškách. Při pokusech stačilo už velmi malé množství zázvoru ke zvýšení aktivity těchto speciálních imunitních buněk a jejich dokonalému „vyzbrojení“. Vyzkoušejte tedy sami pozitivní účinky zázvorového čaje, podle chuti ho můžete doladit ještě lžičkou medu nebo přidat čerstvý citron a podzimní chřipky nebudou mít šanci.
