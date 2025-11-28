„Pojišťovny každoročně řeší stovky případů vytopených, vykradených nebo jinak poničených chat a chalup. Řadě škod lze předejít správným zazimováním, a především správně nastaveným pojištěním,“ upozorňuje Roman Jandík z Maxima pojišťovny.
Pět tipů, na co dát pozor při zazimování chaty
1. Voda a topení – Vypusťte vodu z trubek a bojlerů. Zamrzlá voda může způsobit popraskání trubek a následné vytopení interiéru. V případě, že chatu navštěvujete i v zimě, udržujte neustálé temperování (doporučuje se minimálně kolem 5–10 °C).
2. Elektřina a spotřebiče – Odpojte spotřebiče ze zásuvek, ochráníte tak majetek proti požáru i následkům přepětí v síti. U dlouhodobě nevyužívané chaty vypněte také jističe.
3. Zabezpečení proti zlodějům – Použijte kvalitní zámky, mříže nebo bezpečnostní dveře – visací zámek k celkovému zabezpečení objektu nepostačí. V chatě nenechávejte cennosti ani drahou elektroniku. Zvažte instalaci pohybového světla nebo GSM alarmu.
4. Střecha a okolí – Pečlivě zkontrolujte střechu, okapy a komín. Odstraňte spadané listí a větve – společně se sněhem nebo větší bouřkou mohou zapříčinit zatékání. Odstraňte také větší suché větve ze stromů v okolí, aby je vítr neshodil buď na střechu, nebo do okna.
5. Nenechte nic k snědku – Zkontrolujte a utěsněte otvory v místnosti, kde skladujete potraviny, aby se hlodavci a škůdci nemohli snadno dostat dovnitř. Odvezte potraviny, které by lákaly myši. Trvanlivé potraviny umístěte spíše do vyšších přihrádek bez snadného přístupu pro hlodavce.
Pojišťovna to bude zkoumat
„Pro chataře a chalupáře mají většinou pojišťovny připravené speciální pojištění, vztahující se na přechodně obydlený rekreační objekt. Umožňuje pojistit také vedlejší stavby nacházející se na pozemku, jako třeba studnu, skleník, čističku odpadních vod nebo garáž, a připojistit lze i okrasné zahrady či zahradní jezírko. To vše je pro účel pojištění chaty velmi praktické, snaží se tak maximálně vyjít vstříc potřebám chatařů,“ dodává Jandík. V neposlední řadě lze do pojistné smlouvy zahrnout také fotovoltaické panely umístěné na pojištěné stavbě.
V případě nastalých škod pojišťovna vždy zkoumá, zda byla nemovitost řádně zazimovaná a zabezpečená. Pokud tedy například majitel nechal vodu přes zimu v trubkách nebo měl celý objekt chaty zabezpečený pouze visacím zámkem, může dojít ke krácení či odmítnutí pojistného plnění.
Je proto nutné pečlivě si prostudovat pojistné podmínky a při sjednávání smlouvy konzultovat se zástupcem pojišťovny vše podstatné, co se týká pojišťované chaty nebo chalupy.
Myslete na to včas
Zazimování chaty si naplánujte včas – ideálně už na přelomu září a října, abyste měli dostatečný prostor pro pečlivé zabezpečení objektu. V podstatě lze říci, že nyní už máte poslední šanci, vždyť první mrazy a sněžení už máme za sebou.
Před zimou zkontrolujte svou pojistnou smlouvu a ujistěte se, že kryje nejen škody z počasí, ale i vloupání či vandalismus. Pokud si nejste jistí jakýmkoliv z výše zmíněných bodů, požádejte pojišťovacího poradce o revizi. Správné zazimování šetří nejen nervy, ale i peníze. A dobře nastavená pojistka je jistotou, že když se něco stane, nebudete na to sami.