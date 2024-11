Zazimování chalupy: Zabezpečte okna a dveře, odpojte vodu a spotřebiče

Část 1/6

Bezpečnost hraje prim

Jedním z prvních kroků je důkladně uklidit na chatě a chalupě i v okolí vše, co by mohlo přitáhnout pozornost zlodějů, a samozřejmě zajistit všechno, co by zimu nemuselo přežít bez úhony.

„Při úklidu a zabezpečení ale nemyslete jen na vybavení chaty, ale také třeba na úschovu nebo upevnění všech volně stojících předmětů, včetně zahradního nábytku. Doporučuje se také uklidit všechny žebříky a nářadí, uložit vhodným způsobem nebezpečné a hořlavé látky a vypustit vodní systémy, aby nepopraskalo potrubí,“ říká Lenka Růžková z pojišťovny Uniqa.

Pokud nemáte chatu pojištěnou, zvažte to i v případě, že se domníváte, že tam nemáte nic cenného. „Mnoho našich klientů si myslí, že jejich chata není až tak cenná, když si ale dají dohromady veškeré vybavení, stavbu a kolik by je případně škodní událost stála, mnohdy jsou překvapení,“ upozorňuje Růžková.