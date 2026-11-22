Právě podzimní zazimování je pro každého kutila klíčovou příležitostí, jak včas odhalit a vyřešit slabá místa domu. Připravme chalupu na zimu tak, aby bez újmy zvládla měsíce bez vytápění a ušetřila nám jarní zklamání i drahé opravy.
Poslední podzimní odjezd z chalupy: Proč nepodcenit přípravu na mráz a vlhkost
Odjezd z chalupy před zimními měsíci doprovází specifická odpovědnost. Otáčíte klíčem v zámku a v hlavě běží otázky: Nezatéká někde? Nezruinuje mráz nechráněné konstrukce? Nezaskakují si do tepla izolace přes zimu myši nebo kuna? Rozhodnutí, která uděláte během podzimní přípravy, přímo rozhodnou o tom, v jakém stavu dům na jaře najdete.
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Pečlivé zazimování chalupy: buďte hlavně důkladní a postupujte systematicky
V nevytápěném a nevětraném objektu se přes zimu snadno hromadí chlad a vlhkost, což vytváří ideální podmínky pro vznik plísní, kondenzaci na chladných površích a strukturální škody. Drobné nespravované spáry nebo navlhlá izolace se během mrazů promění v rozsáhlé poruchy.