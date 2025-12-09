Řemeslníci nedokončili zateplení. Roztrhá vatu mráz, anebo zimu přežije?

Když to zůstane tak, jak to je, minerální vata nasákne vodou a mráz ji roztrhá, oslovil čtenář redakci se svou obavou. Dopadne to tak, že se izolační vrstva bude muset na jaře odstranit a nalepit nová, myslí si. Jak se k této situaci stavějí odborníci z oboru?
Čtenář poslal fotografie dokumentující stav stavby. Počasí nad nulou, ale na...

Čtenář poslal fotografie dokumentující stav stavby. Počasí nad nulou, ale na stavbě se neukáže ani živáčka. | foto: Archiv autora

Nejčastější obrázek: rozdělaná práce a lidi nikde
Vchod vpravo už je hotový, střední je komplet zateplený, levý jen do poloviny.
Panelák je to velký, vypadá to, že si realizační firma ukousla větší krajíc,...
Takto to vypadá z okna bytu, příprava hotová, ale omítka nikde.
Nedokončené zateplení z minerální vaty vystavené zimnímu počasí skutečně představuje vážné riziko trvalého znehodnocení materiálu nasáknutím a mrazem, což může vést až k nutnosti jeho kompletní výměny. Realizační firma musí bezodkladně zajistit ochranu fasády před přímou vodou a sněhem, a to buď dokončením základní výztužné vrstvy, nebo důkladným zakrytím celého systému.

„Myslím, že zbytečně panikaří, vždyť teď následujících 14 dní má být hodně nad nulou, takže stavební firma může na fasádě normálně pracovat, do pěti stupňů to není žádný problém,“ říká Milan Hadač ze společnosti Rockwool.

Rekonstrukce v zimě? V interiéru je to v pohodě, nebojte se ani zateplení

„Izolace je hydrofobizovaná, takže když trošku zaprší, tak se zas tak moc nestane. Ta nasákavost je do tří litrů na metr čtvereční, což není skoro nic. Důležité je, pokud by pršelo hodně, aby se lešení shora zakrylo, aby do toho zbytečně nepršelo moc, aby se voda nedostala za izolaci, tedy mezi zeď a izolaci.“

Architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace k tomu dodává: „V krajním případě se skutečně může někdy stát, že se stavba nedokončí a minerální izolace zůstanou odhalené celou zimu. Ani v tomto případě bych neházela flintu do žita. Je jasné, že nějaká vlhkost se skutečně do izolace dostane, i když je třeba zakrytá fólií. Doporučovala bych na jaře, když je teplo a sucho, fólii sundat a nechat konstrukci vydýchat a vyschnout. A pak se může stavba dokončit.“

Dokud však třeskutě nemrze, je možné i tak dál pokračovat. „Existují speciální zimní tmely, jež lze využít jako podklad pod finální omítku, které zvládnou zasychat i při teplotě až mínus sedm stupňů. Při jejich aplikaci musí být minimálně nula, to je ale v zimě běžná denní teplota,“ říká Miloš Hutník ze společnosti Weber.

I finální vrstvu fasády, tenkovrstvou omítku, není problém aplikovat v zimě – použijeme-li tu správnou. „Pro aplikaci je opět třeba zvolit okamžik, kdy se teploty pohybují nad bodem mrazu. Když ovšem použijeme urychlovač tuhnutí, omítka do čtyř hodin zvládne i teploty okolo pěti stupňů pod nulou,“ vysvětluje odborník z Weberu.

Máte zateplenou fasádu? Pak se bojte ptáků a pražského pavouka

Pokud by byla zima opravdu mimořádně tuhá a teploty se i přes den pravidelně pohybovaly hluboko pod nulou, nezbylo by samozřejmě nic jiného, než odložit omítnutí budovy na jaro. Ani v takovém případě není třeba věšet hlavu.

„Odhalený izolant je ideální překrýt difuzně otevřenou, tedy paropropustnou a zároveň voděodolnou, fólií. Zabrání pronikání deště a sněhu k izolaci, ale zároveň umožní, že vlhkost, která by se do izolace případně dostala, může dýchat ven,“ popisuje Hutník.

Češi se při zateplování domů okrádají, šetří na izolacích

Pozornost bychom měli věnovat i způsobu, jakým se fólie na fasádu uchytí – měla by být napnutá a zajištěná, například latěmi nebo sponkami, aby ji neodnesl vítr. Pokud se však bude postupovat pečlivě, izolantu nic hrozit nebude. Minerální izolace je velmi odolná. Zimu by měla přečkat bez výraznější újmy.

