Nedokončené zateplení z minerální vaty vystavené zimnímu počasí skutečně představuje vážné riziko trvalého znehodnocení materiálu nasáknutím a mrazem, což může vést až k nutnosti jeho kompletní výměny. Realizační firma musí bezodkladně zajistit ochranu fasády před přímou vodou a sněhem, a to buď dokončením základní výztužné vrstvy, nebo důkladným zakrytím celého systému.
„Myslím, že zbytečně panikaří, vždyť teď následujících 14 dní má být hodně nad nulou, takže stavební firma může na fasádě normálně pracovat, do pěti stupňů to není žádný problém,“ říká Milan Hadač ze společnosti Rockwool.
„Izolace je hydrofobizovaná, takže když trošku zaprší, tak se zas tak moc nestane. Ta nasákavost je do tří litrů na metr čtvereční, což není skoro nic. Důležité je, pokud by pršelo hodně, aby se lešení shora zakrylo, aby do toho zbytečně nepršelo moc, aby se voda nedostala za izolaci, tedy mezi zeď a izolaci.“
Architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace k tomu dodává: „V krajním případě se skutečně může někdy stát, že se stavba nedokončí a minerální izolace zůstanou odhalené celou zimu. Ani v tomto případě bych neházela flintu do žita. Je jasné, že nějaká vlhkost se skutečně do izolace dostane, i když je třeba zakrytá fólií. Doporučovala bych na jaře, když je teplo a sucho, fólii sundat a nechat konstrukci vydýchat a vyschnout. A pak se může stavba dokončit.“
Dokud však třeskutě nemrze, je možné i tak dál pokračovat. „Existují speciální zimní tmely, jež lze využít jako podklad pod finální omítku, které zvládnou zasychat i při teplotě až mínus sedm stupňů. Při jejich aplikaci musí být minimálně nula, to je ale v zimě běžná denní teplota,“ říká Miloš Hutník ze společnosti Weber.
I finální vrstvu fasády, tenkovrstvou omítku, není problém aplikovat v zimě – použijeme-li tu správnou. „Pro aplikaci je opět třeba zvolit okamžik, kdy se teploty pohybují nad bodem mrazu. Když ovšem použijeme urychlovač tuhnutí, omítka do čtyř hodin zvládne i teploty okolo pěti stupňů pod nulou,“ vysvětluje odborník z Weberu.
Pokud by byla zima opravdu mimořádně tuhá a teploty se i přes den pravidelně pohybovaly hluboko pod nulou, nezbylo by samozřejmě nic jiného, než odložit omítnutí budovy na jaro. Ani v takovém případě není třeba věšet hlavu.
„Odhalený izolant je ideální překrýt difuzně otevřenou, tedy paropropustnou a zároveň voděodolnou, fólií. Zabrání pronikání deště a sněhu k izolaci, ale zároveň umožní, že vlhkost, která by se do izolace případně dostala, může dýchat ven,“ popisuje Hutník.
Pozornost bychom měli věnovat i způsobu, jakým se fólie na fasádu uchytí – měla by být napnutá a zajištěná, například latěmi nebo sponkami, aby ji neodnesl vítr. Pokud se však bude postupovat pečlivě, izolantu nic hrozit nebude. Minerální izolace je velmi odolná. Zimu by měla přečkat bez výraznější újmy.