Ptáci jednají tak, jak by to dělali ve svém přirozeném prostředí. Klování je způsob, jakým se snaží vystopovat jídlo. Jednou z možností, jak může člověk ptákům usnadnit hledání potravy, by bylo poskytnout jim jednodušší zdroje, aby se vyhnuli klování do stěn.

„Hlavním důvodem je pro ně potřeba potravy. Povrchy, které rezonují, vzbuzují dojem, že by mohly skrývat nějaký zdroj jídla. Ptáci mají vštípeno, že by mohly skrývat dutinu, a tudíž i jídlo,“ říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.

Ptáci se snaží najít potravu tím, že svým zobákem poklepávají na jakýkoli potenciální dutý prostor. „Například když narazí na chodbičky ve dřevě stromů produkující rezonanci, je to pro ně signál pro pátrání. Bohužel ale ve fasádě často žádnou potravu nenaleznou,“ dodává.

Podle ornitologa tyto aktivity mají svou sezonu. Nejvíce se projevují na jaře a na konci léta, kdy je délka dne podobná. „Obvykle se jedná především o strakapoudy velké; výjimečně se připojují také žluny zelené,“ vypočítává Viktora. Chovají se stejně jak ve městě, tak v lesích.

V nově vzniklých otvorech se strakapoudi nezdržují. „I když se strakapoudi mohou v zimních měsících schovávat v některých otvorech před nepřízní počasí, jen zřídka jsme zaznamenali, že by je využívali při hnízdění,“ upřesňuje.

Odvrtané otvory však obvykle nezůstávají dlouho prázdné. Často je využívají jiné druhy ptáků, jako jsou rorýsi, špačkové, kavky, sýkory či vrabci, ale také netopýři a veverky.

Pro majitele domů se v konečném výsledku nic nemění. Mají poničenou fasádu, tepelnou izolaci a navíc místo jako stvořené pro hnízdiště ptáků, kteří sice neklovou, ale dělají hluk, kálí a městským obyvatelům obecně vadí.

Oblíbená místa na klování

Experti zjistili, že ptáci mají tendenci klovat do fasády zejména v oblasti nároží.

„Opravy poškozených fasád bývají velmi složité. Představuje to výzvu, neboť často se oprava neprovádí tak, aby nebyla viditelná. Existují případy, kdy byl strakapoud schopný díru vyklovat znovu již následující den po opravě,“ varuje Tomáš Pošta, specialista na fasádní zateplovací systémy ze společnosti Saint-Gobain.

Jak žít v harmonii s ptáky

Odborníci na soužití s ptáky upozorňují, že obyvatelé měst se potýkají nejen s ničením fasád, ale i s jiřičkami, které si staví hnízda na sídlištích.

V praxi se užívají rozličné plašiče, jako jsou zavěšené předměty, střapce z igelitu nebo alobalu, CD, zvonkohry a další, co se hýbe, odráží světlo a vytváří zvuky. Nicméně ptáci si na většinu těchto zavěšených předmětů brzy zvyknou, a tak se jich po krátkém čase přestanou bát.

Co dělat

Před zateplením:

Je potřeba se zamyslet nad změnou technologie zateplování budov.

Zdá se, že účinné by mohlo být, kdyby pod povrchovou úpravou (vrstvou) omítky bylo na polystyrénu husté a hlavně pevné síto či síťovina, která ptáky odradí od další činnosti.

Po zateplení: