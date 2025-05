Bylinky nemusíte pouze pěstovat, mnohdy stačí vyjít do přírody a nasbírat si ty správné lístky do salátu nebo květy do léčivého čaje. Rostliny lze sbírat po celou vegetační sezonu, nejvíce účinných látek však v sobě mají jako mladé, proto jsou ideální jarní sklizně čerstvých pupenů, oddenků, lístků či kořínků.