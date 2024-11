Omítky a izolace pryč. Jinak se zaplavený dům vlhkosti nezbaví

Část 1/4

Otálení může zvýšit škody

Zdivo bývá v důsledku záplav navlhlé a mohou v něm tak vznikat plísně. Jsou-li navíc zdi zateplené, zkáza se nevyhne ani izolaci.

Co nejrychlejší renovace zdí po povodních je klíčová pro obnovení jejich struktury a zdraví interiéru. „Voda může proniknout hluboko do stavebních materiálů, což vede k jejich vlhnutí, růstu plísní a postupné degradaci,“ vysvětluje Pavlína Sobotíková, odbornice na sanaci vlhkého zdiva ze společnosti Weber. Tyto problémy je podle ní nutné řešit co nejdříve, aby se zabránilo dalším škodám.

Po odstranění vody a naplavenin je tak třeba co nejrychleji zahájit intenzivní vytápění, větrání a vysoušení zdí. „Vysoušení je klíčové pro prevenci vzniku plísní a dalších komplikací spojených s vlhkostí ve zdech,“ upozorňuje odbornice. Proces vysoušení může trvat několik týdnů, či dokonce měsíců, v závislosti na konkrétním materiálu a také na hloubce, do níž se voda dostala.