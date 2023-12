Zamrzlý zámek určitě nerozmrazujte horkou vodou. Víc pomůže pravidelná údržba

Zamrzlý zámek dokáže pěkně potrápit. O to víc, když zrovna spěcháte do práce na schůzku, potřebujete zavézt děti do školy nebo si na chalupě chcete zatopit dřevem z kůlny – která je ovšem nedobytná.