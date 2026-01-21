Zámek samozřejmě většinou zamrzne přes noc a překvapí nás v ranním shonu, kdy jsou děti připravené na odjezd do školy a vy spěcháte do práce. I proto řada lidí hledá rychlé řešení – polít dveře horkou vodou nebo prvním rozpouštědlem, které nám doma padne do ruky.
„Teplotní šoky nedělají zámkům dobře – a mohou uškodit i takovým, které jsou určené do extrémních podmínek. Zámek možná povolí a my si otevřeme, ovšem při dalším odemykání může mít funkční problémy. A to neskončí ničím jiným než výměnou vložky nebo zámku za nový,“ upozorňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.
Rychlá řešení škodí nejen samotným zámkům, ale i dveřím. Agresivní rozpouštědlo snadno naleptá dřevo nebo barvu a ošklivě se podepíše také na karoserii auta.
Na zamrzlý zámek jděte zlehka, bez horké vody a nenahřívejte klíč
Škubání s madlem může vést až k vylomení – v návalu vzteku umí leckdo z nás vyvinout docela slušnou sílu. I proto se vyplatí nejdřív napočítat do deseti a poté začít zamrzlý zámek řešit.
Pomůže fén i rozmrazovače
Pravděpodobně už jste při hledání „první pomoci“ při resuscitaci zamrzlého zámku narazili na radu s nahříváním pomocí fénu. A není úplně špatná, jen bohužel ne zcela praktická.
Málokdo má po ruce fén s dostatečně dlouhou napájecí šňůrou, aby dosáhla třeba k autu. Pokud se vám to přece jen povede, foukejte na nižší teplotu, zvolna a raději zdálky.
TIP:
Vyzkoušejte víceúčelové mazivo, které poslouží nejen v akutních případech, ale využijete ho k průběžnému promazávání a čištění všech typů zámků během celého roku.
Teplotní šok může poškodit zámek a hlavně dveře, na kterých je umístěný. S prudkým nahříváním proto musíme být opatrní, a to jak dveří od domu nebo vrat, tak u těch od auta.
Když manuální způsoby selžou, vsaďte raději na rozmrazovače. Většinou jsou založené na bázi ethanolu s příměsí a fungují jako rozpouštědlo. Vybírejte takové, které jsou přímo určené na zámky – jinak hrozí, že se mechanismus ucpe nebo poškodí.
Nepodceňte údržbu
Zamrzlým zámkům nebo dveřím někdy jdeme tak trochu naproti. Zkuste se proto letos zaměřit i na prevenci. Dveře u domu, bytu nebo na chalupě vybavte vložkou, která je přímo určená do venkovních náročných podmínek.
Střídání teplot, mráz ani vlhko ji nerozhodí a vy se vyhnete nepříjemným překvapením. Nezapomínejte ani na údržbu, kterou zastanou maziva na zámky, která jsou často víceúčelová, kromě rozmrazení zámek promaže a vyčistí, což pomůže k jeho správnému fungování i delší životnosti.
V autě zase nenechávejte věci, které by podpořily tvorbu vlhkosti, a hlídejte kvalitu dveřního těsnění. Pokud je zpuchřelé nebo se odlupuje, budou dveře přimrzat pravidelně.