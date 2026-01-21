Zamrzlý zámek u auta i domu. Jak ho otevřít bez poškození a čemu se vyhnout

Marek Burza
Zamrzlá krajina vypadá poeticky z tepla domova, venku už to ale taková sláva být nemusí – zvlášť když ráno narazíte na zamrzlý zámek u auta nebo vchodových dveří. Zapomeňte na lití horké vody a zoufalé lomcování madlem. Pokud si nechcete poškodit lak na autě nebo zámek na dveřích, vsaďte na jemnou práci a speciální maziva.
K zamrzání dochází hlavně v období, kdy po oblevě přijde noční mráz.

K zamrzání dochází hlavně v období, kdy po oblevě přijde noční mráz. | foto: Getty Images

Zamrzlý zámek nás obvykle překvapí v nejméně vhodnou chvíli.
Pokud parkujete na dvoře a máte po ruce zásuvku, pomůže pozvolné rozmrazení...
Ilustrační snímek
Do této stodoly se možná nedostanete, pokud jste nedbali včas na prevenci.
9 fotografií

Zámek samozřejmě většinou zamrzne přes noc a překvapí nás v ranním shonu, kdy jsou děti připravené na odjezd do školy a vy spěcháte do práce. I proto řada lidí hledá rychlé řešení – polít dveře horkou vodou nebo prvním rozpouštědlem, které nám doma padne do ruky.

„Teplotní šoky nedělají zámkům dobře – a mohou uškodit i takovým, které jsou určené do extrémních podmínek. Zámek možná povolí a my si otevřeme, ovšem při dalším odemykání může mít funkční problémy. A to neskončí ničím jiným než výměnou vložky nebo zámku za nový,“ upozorňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Rychlá řešení škodí nejen samotným zámkům, ale i dveřím. Agresivní rozpouštědlo snadno naleptá dřevo nebo barvu a ošklivě se podepíše také na karoserii auta.

Na zamrzlý zámek jděte zlehka, bez horké vody a nenahřívejte klíč

Škubání s madlem může vést až k vylomení – v návalu vzteku umí leckdo z nás vyvinout docela slušnou sílu. I proto se vyplatí nejdřív napočítat do deseti a poté začít zamrzlý zámek řešit.

Pomůže fén i rozmrazovače

Pravděpodobně už jste při hledání „první pomoci“ při resuscitaci zamrzlého zámku narazili na radu s nahříváním pomocí fénu. A není úplně špatná, jen bohužel ne zcela praktická.

Málokdo má po ruce fén s dostatečně dlouhou napájecí šňůrou, aby dosáhla třeba k autu. Pokud se vám to přece jen povede, foukejte na nižší teplotu, zvolna a raději zdálky.

TIP:

Vyzkoušejte víceúčelové mazivo, které poslouží nejen v akutních případech, ale využijete ho k průběžnému promazávání a čištění všech typů zámků během celého roku.

Teplotní šok může poškodit zámek a hlavně dveře, na kterých je umístěný. S prudkým nahříváním proto musíme být opatrní, a to jak dveří od domu nebo vrat, tak u těch od auta.

Když manuální způsoby selžou, vsaďte raději na rozmrazovače. Většinou jsou založené na bázi ethanolu s příměsí a fungují jako rozpouštědlo. Vybírejte takové, které jsou přímo určené na zámky – jinak hrozí, že se mechanismus ucpe nebo poškodí.

Nepodceňte údržbu

Zamrzlým zámkům nebo dveřím někdy jdeme tak trochu naproti. Zkuste se proto letos zaměřit i na prevenci. Dveře u domu, bytu nebo na chalupě vybavte vložkou, která je přímo určená do venkovních náročných podmínek.

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Střídání teplot, mráz ani vlhko ji nerozhodí a vy se vyhnete nepříjemným překvapením. Nezapomínejte ani na údržbu, kterou zastanou maziva na zámky, která jsou často víceúčelová, kromě rozmrazení zámek promaže a vyčistí, což pomůže k jeho správnému fungování i delší životnosti.

V autě zase nenechávejte věci, které by podpořily tvorbu vlhkosti, a hlídejte kvalitu dveřního těsnění. Pokud je zpuchřelé nebo se odlupuje, budou dveře přimrzat pravidelně.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

Prase dorostlo do půltunové hmotnosti.

Příběh o praseti jménem Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I ukazuje, jak se zubožené sele může stát milovaným členem rodiny a internetovou senzací. Tato neobvyklá cesta od jisté smrti k...

Přežijí rok 2030? Poznejte deset nejohroženějších živočichů Česka

Sysel obecný

Popis nejohroženějších zástupců naší fauny odhaluje fascinující detaily o jejich životě i specifické nároky, které stojí za jejich současným úbytkem. Každý z těchto druhů představuje unikátní článek...

Chcete být potravinově soběstační? Pěstujte tuto desítku důležitých plodin

Prima TV, Zahradnice po ruce, soběstačnost, 10 nedůležitějších plodin

Na zahradě můžete klidně pěstovat stovky různých druhů plodin v tisících odrůd. Jenže čím začít, aby bylo pěstování opravdu efektivní, když chceme být potravinově soběstačnější? Jak zbytečně...

Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?

Kdo by doma neměl bobkový list. Víte, že patří k „hubnoucím“ pomocníkům? Zkuste...

Celkem snadno se dá sáhnout po bylinkách, které s vámi jako spojenci zabojují za udržení či získání linie. Myšleno tu štíhlou, samozřejmě. I když naše snaha shodit pár kil někdy vážně připomíná boj....

Netlačí na pilu, prostě sdílí půvab a radost obyčejných opravdových věcí

Ve společnosti našeho psa Benjiho trávím doslova čtyřiadvacet hodin denně.

„Nesdílím nic šokujícího ani agresivního,“ říká Liliana Plačkovová, jedna ze zajímavých osobností z Instagramu, jejichž práce by vám podle magazínu Žena a život neměla uniknout. Možná právě pro...

Zamrzlý zámek u auta i domu. Jak ho otevřít bez poškození a čemu se vyhnout

K zamrzání dochází hlavně v období, kdy po oblevě přijde noční mráz.

Zamrzlá krajina vypadá poeticky z tepla domova, venku už to ale taková sláva být nemusí – zvlášť když ráno narazíte na zamrzlý zámek u auta nebo vchodových dveří. Zapomeňte na lití horké vody a...

21. ledna 2026

KVÍZ: Kdo se vyzná v pečení a cukrařině, může vyhrát francouzskou kuchařku

Ilustrační snímek

Příprava cukrářských výrobků vyžaduje precizní znalost surovin, chemických reakcí i historických tradic, které formovaly dnešní vysokou úroveň tohoto řemesla. Tento kvíz vás provede vybranými...

vydáno 21. ledna 2026

Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?

Kdo by doma neměl bobkový list. Víte, že patří k „hubnoucím“ pomocníkům? Zkuste...

Celkem snadno se dá sáhnout po bylinkách, které s vámi jako spojenci zabojují za udržení či získání linie. Myšleno tu štíhlou, samozřejmě. I když naše snaha shodit pár kil někdy vážně připomíná boj....

20. ledna 2026  11:41

Stop drahým účtům. Šest osvědčených triků, jak ušetřit za teplou vodu

Jednotlivé proudy se dají snadno přepínat stisknutím tlačítka Select.

Ohřev teplé vody tvoří v některých českých domácnostech až šedesát procent celkových nákladů na energie. Ušetřit na něm přitom nemusí být obtížné. Díky drobným změnám v každodenních návycích a...

20. ledna 2026

Vzácné druhy hub ochranáři objevili v lokalitě bývalé cihelny na Kutnohorsku

Suchohřib mokřadní

Vzácné mykologické lokality profíci nehodnotí podle toho, kolik se tam najde hřibů na nasušení na zimu. Experti mají v hledáčku především vzácné druhy, které si zaslouží našich ochranu, podobně jako...

20. ledna 2026

Přežijí rok 2030? Poznejte deset nejohroženějších živočichů Česka

Sysel obecný

Popis nejohroženějších zástupců naší fauny odhaluje fascinující detaily o jejich životě i specifické nároky, které stojí za jejich současným úbytkem. Každý z těchto druhů představuje unikátní článek...

19. ledna 2026

Hnojivo, nebo tichá hrozba? U kalů na poli jsou strašákem „věčné chemikálie“

Říká se jim PFAS a jde o skupinu syntetických chemických sloučenin obsahujících...

V České republice se ke hnojení zemědělské půdy s velkou oblibou používají čistírenské kaly, tvoří totiž významný zdroj fosforu a organické hmoty, který může částečně nahradit průmyslová hnojiva....

19. ledna 2026

Chcete být potravinově soběstační? Pěstujte tuto desítku důležitých plodin

Prima TV, Zahradnice po ruce, soběstačnost, 10 nedůležitějších plodin

Na zahradě můžete klidně pěstovat stovky různých druhů plodin v tisících odrůd. Jenže čím začít, aby bylo pěstování opravdu efektivní, když chceme být potravinově soběstačnější? Jak zbytečně...

18. ledna 2026

Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

Prase dorostlo do půltunové hmotnosti.

Příběh o praseti jménem Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I ukazuje, jak se zubožené sele může stát milovaným členem rodiny a internetovou senzací. Tato neobvyklá cesta od jisté smrti k...

17. ledna 2026

Protipavoučí rituál, tajemství pavučiny a kam zajet za pavouky přestat se bát

Víkend, pavouk, fóbie, pavučina

Svlékají tělo. Dokážou trávit na dálku. Tvoří umění z nejpevnějších vláken světa. Podle pověr nosí štěstí, přesto nám pavouci zpravidla zbytečně nahánějí hrůzu.

16. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Netlačí na pilu, prostě sdílí půvab a radost obyčejných opravdových věcí

Ve společnosti našeho psa Benjiho trávím doslova čtyřiadvacet hodin denně.

„Nesdílím nic šokujícího ani agresivního,“ říká Liliana Plačkovová, jedna ze zajímavých osobností z Instagramu, jejichž práce by vám podle magazínu Žena a život neměla uniknout. Možná právě pro...

16. ledna 2026

Vybírejte nejroztomilejší lednové mazlíčky. Hrají o české krmivo, vy o knížku

Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky je tu. Čtenářské hlasy ve fotoduelu určí, kteří tři výherci získají v lednu zásobu krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature....

2. ledna 2026,  aktualizováno  15. 1. 8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.