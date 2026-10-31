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Začali se stromy, dnes mají 130 krav. Jak se z péče o krajinu zrodila ekofarma

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Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě | foto: Ekofarma Sečkových

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě
Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě
Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě
Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě
5 fotografií
Na začátku byly stromy. Dnes se na 250 hektarech pasou desítky kusů skotu, rostou tisíce ovocných stromů původních krajových odrůd a krajinu doplňují tůně, včelstva i útočiště pro plazy. Manželé Sečkovi ukazují, že ekologické hospodaření může fungovat jako propojený ekosystém, v němž mají své místo půda, zvířata i člověk.

Když Zdeněk Sečka v roce 2005 vysadil první stromy, o vlastní ekofarmě ještě neuvažoval. Chtěl, aby byla okolní krajina pestřejší a aby se do ní vrátily prvky, které z ní v minulosti zmizely. Postupně přibývaly další pozemky, stromy a keře. Z práce, které se nejprve věnoval při zaměstnání, se nakonec stalo plnohodnotné hospodaření.

A pak přišly krávy. Prvních pět jalovic dorazilo na farmu symbolicky na Valentýna v roce 2012. Dnes je ve stádě zhruba 130 kusů masného skotu plemene Piemontese a jejich přítomnost je důležitou součástí celého hospodářského systému.

Krávy, které zapadají do koloběhu farmy

Krávy s telaty se na farmě pasou po celý rok. Nejde přitom jen o způsob jejich chovu, ale také o součást přirozeného koloběhu celého hospodářství. Skot spásá porost, jehož živiny se následně prostřednictvím hnoje vracejí zpět do půdy. Ta zase poskytuje krmivo. Právě tento uzavřenější koloběh byl jedním z důvodů, proč se Sečkovi postupně rozhodli propojit rostlinnou a živočišnou výrobu. Sečkovi se věnují se také plemenařině, takže do dalších chovů prodávají vlastní plemenné býky a jalovice již zmíněného italského plemene Piemontese.

Na 250 hektarech tak vedle pastvin najdeme také přibližně 50 hektarů krajinotvorných sadů. Sečkovi v nich vysadili kolem šesti tisíc ovocných stromů starých krajových odrůd. V sezóně sem lidé přijíždějí na samosběry jablek, švestek, meruněk nebo hrušek a část sklizně se zpracovává například na bio mošty.

Kromě sadů tu najdeme také včelstva, tůně nebo místa, která poskytují útočiště plazům. Sečkovi se věnují rovněž pěstování okurek, které mají poměrně vysoké nároky na vodu. I proto pro ně mají význam tůně, sady a další krajinotvorné prvky. Pomáhají zadržovat vodu v krajině a vytvářet podmínky, aby se v místě udržela déle, místo aby po dešti rychle odtekla.

Zdeněk Sečka

Sečkovi si také pronajali obecní půdu, na které zrealizovali všechna opatření v krajině, která vzešla z pozemkové úpravy:

  • Vysázeli 37 ha nových biokoridorů pro podporu biodiverzity.
  • Vybudovali 8 ha polních cest pro lepší prostupnost krajiny.
  • Založili 15 ha biocenter jako oporu pro místní ekosystém.
  • Každoročně vysévají 8 hektarů krmných biopásů, které slouží volně žijící zvěři, drobným živočichům, opylovačům. Nesklízejí se a poskytují tak potravu a úkryt po většinu roku a hlavně v době, kdy jsou okolní pole sklizena.

Tato mozaika krajinných prvků vrací do přírody pestrost a ekologickou rovnováhu. Díky všem těmto opatřením je zadržovaná voda v krajině, snižuje se vodní a větrná eroze, podporuje se biodiverzita a vytváří se zdravý ekosystém nejenom pro ptáky, obojživelníky a užitečný hmyz, ale i pro lidi, které pak pestrá krajina při procházkách obklopuje.

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Co znamená dobrý život pro krávu?

Celoroční pastva dobře ukazuje jednu z praktických podob dobrých životních podmínek hospodářských zvířat neboli animal welfare. Nejde pouze o to, že zvíře není nemocné. Důležité je také to, zda má možnost přirozeného pohybu, dostatek prostoru, vhodné podmínky k odpočinku a může se chovat způsobem, který odpovídá jeho přirozeným potřebám.

U skotu to znamená například možnost volného pohybu, pastvy a sociálního kontaktu se stádem. Ekologický chov zároveň pracuje s nižší hustotou zvířat, která odpovídá možnostem půdy. Hnůj tak může být přirozenou součástí hospodaření, místo aby půdu zatěžoval.

Důraz se klade také na zdraví. Smyslem není vyšlechtit zvíře, které podá za každou cenu maximální výkon, ale takové, které je odolné a dobře přizpůsobené podmínkám, ve kterých žije. Pokud zvíře onemocní, samozřejmě dostane potřebnou léčbu. Preventivní používání antibiotik „pro jistotu“ ale v ekologickém zemědělství není možné. Stejně tak se nepoužívají hormony ani růstové stimulátory. U krmiva se preferuje vlastní produkce farmy nebo regionální zdroje a nesmí být geneticky modifikované.

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Od stromů k fungující krajině

Příběh Sečkových je zajímavý tím, že zvířata nebyla na začátku jejich příběhu, ale přišla až poté, co začali přemýšlet o krajině. S každým dalším krokem se pak ukazovalo, že jednotlivé části mohou fungovat společně.

Když přibyly sady, získaly své místo nejen ovocné stromy, ale také další organismy, které v pestré krajině nacházejí potravu a úkryt. Tůně pomáhají zadržovat vodu a vytvářejí prostor pro další druhy. Včelstva využívají kvetoucí rostliny a ovocné sady v okolí. Pastviny zase nejsou jen plochou pro chov skotu, ale součástí zemědělské krajiny, o kterou je potřeba pečovat v průběhu celého roku.

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Právě v tom spočívá jeden z principů ekologického hospodaření. Nejde pouze o to, zda je konkrétní produkt ekologický, ale také o způsob, jakým celý systém funguje. Kolik zvířat půda uživí, jak se s ní hospodaří, odkud pochází krmivo, jak se pečuje o krajinné prvky nebo zda mají hospodářská zvířata podmínky odpovídající jejich přirozeným potřebám.

Z toho, co před dvaceti lety začalo myšlenkou vrátit do krajiny to, co z ní postupně zmizelo, během let vyrostla ekofarma, kde se stromy, zvířata, půda i lidé navzájem přirozeně doplňují.

Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.

Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

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