Soutěž, kterou založila Caroline Kenyon už v roce 2011, patří k nejvýznamnějším svého druhu na světě. Letos poprvé nese nový název World Food Photography Awards, který odráží její světový dosah a rostoucí prestiž.

Za více než deset let se do soutěže přihlásilo přes 100 000 fotografií z téměř 100 zemí. Hodnotí je mezinárodní porota, v jejímž čele stojí uznávaný fotograf David Loftus, známý jako dvorní fotograf Jamieho Olivera.

Pro Marka Kučeru se nejedná o první úspěch, do finále se dostal už v roce 2017, znovu o rok později a teď potřetí. Letos uspěl s fotografií vytvořenou pro magazín Prima FRESH, která nese název „Pizza, pesto, lunch“. Snímek zachycuje atmosféru letního oběda zaměřeného na domácí pesto a pokrmy s ním spojené.

„Když se dostanu do flow (stav optimálního prožívání a plného ponoření do činnosti, kdy se ztrácí pojem o čase a pozornost je plně zaměřena na samotnou aktivitu), všechno se děje přirozeně. Nemusím nic složitě promýšlet – světlo, prostor, jídlo mě vedou samy. Vnímám plasticitu, barvy, objem… všechno se propojí v jeden celek. V tu chvíli vlastně ani vědomě nefotím – jen cítím, co kam patří. Podprahově vím, na jaký podklad, barvu kompozici položit, z jakého úhlu ji zachytit, co k ní případně přidat,“ vysvětluje Marek.

„A když je hotovo, jsem vlastně opojen, spokojen, nasycen tím procesem. Můžu jít dál a věnovat se další fotografii, protože vím, že u té předchozí už nic lepšího nevymyslím. Ten systém – celý ten proces – je ve skutečnosti daleko inteligentnější, než já sám. Stačí mu důvěřovat a nechat se vést,“ dodává Kučera.

Fotografování jídla se věnoval už dříve, kdy z počátku šlo hlavně o reklamní snímky a fotografie na obaly. Zásadní zlom ale nastal ve chvíli, kdy se poprvé pustil do focení kuchařské knihy.

Největší inspirací mu byl australský časopis Donna Hay, který ho uchvátil a od té chvíle se snažil, aby i jeho vlastní snímky byly světelně, kompozičně a barevně na podobné úrovni.

„Jsem nesmírně vděčný za to, že mohu tvořit svobodně. Děkuji všem, kteří mi dali důvěru, prostor, příležitost i trpělivost. Bez toho by to nešlo,“ vzpomíná Marek Kučera.

Když v roce 2017 zjistil, že v porotě světové soutěže sedí právě Donna Hay, autorka stejnojmenného časopisu, přihlásil svou první fotografii a hned se dostal mezi nejlepší. Do finále se pak probojoval i v roce 2018 a nyní znovu, v roce 2025.

„Finále je nejlepších 28 fotografií, což je úžasné když si vezmete, že do té soutěže přijde každý rok kolem 12 tisíc fotek. Pak se vyberou z každé kategorie tři nejlepší, to jsou stupně vítězů. Tam jsem tedy ještě nebyl, ale i tak mi to připadá jako úspěch. Pro nás fotografy v oboru jídlo je to něco jako mistrovství světa,“ popisuje Marek Kučera.

Dnes říká, že umístění není to nejdůležitější, ale klíčové je pro něj vědomí, že se stále posouvá, vyvíjí se a neztrácí krok s tím, jakým směrem se svět food fotografie ubírá. Má z toho obrovskou radost a tento úspěch ho utvrdil v tom, že fotku má opravdu rád, že mu to jde a že v tom, co dělá, rozhodně není mimo.

Úspěch Marka Kučery potvrzuje, že i z Česka mohou vzejít světově uznávané fotografické talenty. Jeho práce je důkazem toho, že když se spojí vášeň, cit pro detail a také touha posouvat se dál, může jídlo na fotografii vyprávět silné a krásné příběhy. Výstava finalistů v Mall Galleries v Londýně trvala do 25. května.