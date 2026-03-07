Vztah mezi člověkem, zvěří a krajinou dnes definují data. Zatímco dříve byla myslivost vnímána především skrze prizma tradic a společenského vyžití, rok 2026 ji staví do role odborné služby pro stát a vlastníky pozemků. Hlavním tématem je tzv. plánování lovu podle míry poškození lesa – ambiciózní legislativní směr, který má za cíl nastolit rovnováhu mezi stavy zvěře a schopností lesů přirozeně se obnovovat.
Digitalizace jako nástroj etiky i efektivity
Nejviditelnější změnou v každodenní praxi je masivní nástup technologií. Termovize a drony už nejsou vnímány jako nadbytečný luxus, ale jako nástroj pro zvyšování bezpečnosti a efektivity regulace zvěře. Technologie však nepomáhají jen při lovu.
Drony s termovizí se staly standardem při ochraně mláďat před senosečemi. Spolupráce mezi myslivci, zemědělci a dobrovolníky zachraňuje v sezóně každý den desítky kusů srnčat, která by jinak pod žacími lištami neměla šanci.
„Je to pro nás nová věc. Dříve jsme srnčata vyhledávali třeba se psy. Nelze je ale najít stejně jako s dronem, je to nesrovnatelné. Když jdete v trávě vysoké po krk, hledejte tam zvířata přirozenou cestou. Navíc malá srnčata nemají pach, takže ani pes je nenajde, anebo odběhnou, když je vyruší. Dron je velké plus,“ pochvaluje si Kateřina Jakůbková, jednatelka Mysliveckého spolku Bradlo Troubelice.
Klima jako největší výzva pro český les
Extrémní výkyvy počasí, dlouhá období sucha a následná degradace potravní nabídky v lesích nutí zvěř k častější migraci a změně návyků. To vede k nárůstu konfliktů – ať už jde o škody na zemědělských plodinách, nebo okus mladých stromků, které jsou klíčové pro budoucí stabilitu českých lesů.
Myslivci se tak v roce 2026 stávají prostředníky v dialogu mezi ochranáři, kteří prosazují návrat velkých šelem, a zemědělci, kteří vyžadují ochranu svých hospodářství. Role myslivce jako mediátora v krajině vyžaduje hluboké znalosti ekologie i moderních metod monitoringu.
„V Německu i u nás je zaveden kompenzační systém pro případ, kdy jsou hospodářská zvířata chráněna a rys nebo vlk dokážou ochranu překonat,“ uvedla k vypuštění rysů do oblasti Krušných hor Pavla Jůnková Vymyslická, koordinátorka projektu RELynx Sachse.
Místo, kde se potkává tradice s budoucností
Všechny aktuální trendy – od legislativních změn po nejnovější vybavení pro pobyt v terénu – se koncentrují na odborných akcích, které slouží jako platforma pro výměnu zkušeností. Jednou z nejvýznamnějších událostí roku je prodejní výstava Myslivost a příroda, která se koná na Výstavišti Kroměříž.
Návštěvníci zde mohou na vlastní oči spatřit, jak se obor proměnil. Vedle chovatelských přehlídek trofejí, které mapují kvalitu chovu lesní zvěře v regionu, jsou k vidění nejmodernější digitální systémy, vybavení pro outdoor i ukázky vábení či kynologie. Akce ukazuje, že příroda v rukou moderních hospodářů vyžaduje kombinaci pokory k tradici a ochoty učit se novým věcem.
Výstava Myslivost a příroda 2026
- Datum a místo: 28. – 29. března 2026, Výstaviště Kroměříž
- Odborný program: Přednášky o odhadu věku zvěře (Pavel Scherer), dosledech spárkaté zvěře a ukázky vábení
- Doprovodné akce: Soutěž o nejlepší zvěřinový guláš, kuchařská show Markéty Hrubešové, laserová střelnice a expozice africké zvěře
- Vstupenky: Pro zajištění plynulého odbavení doporučujeme zakoupit vstupenky online.
- Logistika: K dispozici je parkoviště pro 2 500 vozů, areál je bezbariérový.
