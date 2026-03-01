Výstava Myslivost a příroda v Kroměříži představí trofeje i moderní výbavu

Zatímco březnová příroda se teprve pomalu probouzí, na Výstavišti v Kroměříži bude o víkendu 28. a 29. března 2026 rušno. Letošní ročník prodejní výstavy Myslivost a příroda slibuje vhled do světa, kde se staletá tradice potkává s nejmodernějšími technologiemi. Od chovatelských přehlídek po kulinářské show – Kroměříž se na dva dny stane centrem všech, pro které je les druhým domovem.
Hlavní hala A se letos stane dějištěm chovatelské přehlídky, která v regionu nemá obdoby. Expozice trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž za rok 2025 není jen přehlídkou úspěšných lovů, ale především zrcadlem stavu naší krajiny a kvality chovu.

Myslivost a příroda 2026

  • Kdy: 28. – 29. března 2026, vždy od 9:00 do 16:00
  • Vstupné: Vstupenky zakoupíte online i na místě (základní 150 Kč, ČMMJ a důchodci 120 Kč).
  • Více informací: Web výstaviště Kroměříž

Pro laickou veřejnost a rodiny s dětmi je připraven kontrast v podobě africké fauny, který doplňuje edukativní instalace o životě v českých hvozdech. Právě tato osvětová část má za cíl ukázat, že myslivost je v první řadě o hlubokém vztahu k ekosystému.

Technologie v revíru: od damašku po digitál

Druhá část areálu a venkovní prostory nabídnou pohled na to, jak se za poslední roky proměnilo vybavení pro pobyt v terénu. Mezi stánky prodejců narazíte na špičkovou optiku a termovize, které dnes tvoří standard pro bezpečné rozpoznávání zvěře, ale i na tradiční řemeslo v podobě ručně kovaných nožů z damaškové oceli. Široký rozsah akce od odolné obuvi až po terénní čtyřkolky potvrzuje, že moderní hospodář v krajině se dnes neobejde bez kvalitního technického zázemí.

Gastronomie a odborný pohled

Program výstavy Myslivost a příroda letos sází na interaktivitu. Sobota bude patřit estetice lovecké kynologie, odbornému odhadu věku zvěře pod vedením Pavla Scherera a také kuchařské show Markéty Hrubešové. Neděle pak výstaviště provoní zvěřinou při tradiční soutěži o nejlepší guláš, do které se zapojují amatérské i profesionální týmy. Právě v neděli se kuchařské role vymění a paní Hrubešová zasedne do poroty, aby pomohla vybrat ten nejzdařilejší gastronomický zážitek.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i vlastní dovednosti – ať už při lukostřelbě, nebo na laserové střelnici, která věrně simuluje střelbu na letící terč. Pro ty, kteří chtějí proniknout hlouběji do problematiky, jsou připraveny přednášky o dosledech spárkaté zvěře či ukázky vábení v podání studentů lesnické školy.

Praktické zázemí pro návštěvníky

Organizátoři pamatovali na vysoký komfort i v případě nepříznivého počasí. Celý areál je plně bezbariérový a zastřešený, takže prohlídku nepokazí ani jarní déšť. Díky velkokapacitnímu parkovišti pro 2 500 vozů přímo u bran výstaviště a výborné dostupnosti z dálnice je akce ideálním cílem pro víkendový výlet z celého regionu.

Tato výstava jasně ukazuje, že příroda a lesní zvěř nejsou jen tématem pro odborné časopisy, ale živou součástí naší kultury, která má co nabídnout i modernímu městskému člověku. Stačí jen znát správné datum a vyrazit směr Kroměříž.

