Hlavní hala A se letos stane dějištěm chovatelské přehlídky, která v regionu nemá obdoby. Expozice trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž za rok 2025 není jen přehlídkou úspěšných lovů, ale především zrcadlem stavu naší krajiny a kvality chovu.
Myslivost a příroda 2026
Pro laickou veřejnost a rodiny s dětmi je připraven kontrast v podobě africké fauny, který doplňuje edukativní instalace o životě v českých hvozdech. Právě tato osvětová část má za cíl ukázat, že myslivost je v první řadě o hlubokém vztahu k ekosystému.
Technologie v revíru: od damašku po digitál
Druhá část areálu a venkovní prostory nabídnou pohled na to, jak se za poslední roky proměnilo vybavení pro pobyt v terénu. Mezi stánky prodejců narazíte na špičkovou optiku a termovize, které dnes tvoří standard pro bezpečné rozpoznávání zvěře, ale i na tradiční řemeslo v podobě ručně kovaných nožů z damaškové oceli. Široký rozsah akce od odolné obuvi až po terénní čtyřkolky potvrzuje, že moderní hospodář v krajině se dnes neobejde bez kvalitního technického zázemí.
Gastronomie a odborný pohled
Program výstavy Myslivost a příroda letos sází na interaktivitu. Sobota bude patřit estetice lovecké kynologie, odbornému odhadu věku zvěře pod vedením Pavla Scherera a také kuchařské show Markéty Hrubešové. Neděle pak výstaviště provoní zvěřinou při tradiční soutěži o nejlepší guláš, do které se zapojují amatérské i profesionální týmy. Právě v neděli se kuchařské role vymění a paní Hrubešová zasedne do poroty, aby pomohla vybrat ten nejzdařilejší gastronomický zážitek.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i vlastní dovednosti – ať už při lukostřelbě, nebo na laserové střelnici, která věrně simuluje střelbu na letící terč. Pro ty, kteří chtějí proniknout hlouběji do problematiky, jsou připraveny přednášky o dosledech spárkaté zvěře či ukázky vábení v podání studentů lesnické školy.
Praktické zázemí pro návštěvníky
Organizátoři pamatovali na vysoký komfort i v případě nepříznivého počasí. Celý areál je plně bezbariérový a zastřešený, takže prohlídku nepokazí ani jarní déšť. Díky velkokapacitnímu parkovišti pro 2 500 vozů přímo u bran výstaviště a výborné dostupnosti z dálnice je akce ideálním cílem pro víkendový výlet z celého regionu.
Tato výstava jasně ukazuje, že příroda a lesní zvěř nejsou jen tématem pro odborné časopisy, ale živou součástí naší kultury, která má co nabídnout i modernímu městskému člověku. Stačí jen znát správné datum a vyrazit směr Kroměříž.
Obsah vznikl ve spolupráci s Výstavištěm Kroměříž.