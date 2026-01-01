Od 1. do 6. září 2026 se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Výstava „Poklady světové filatelie“ představí rarity v celkové hodnotě blížící se jedné miliardě korun. Tento exponát je spojen se zavedením první rakouské poštovní emise v roce 1850: známka v hodnotě 12 krejcarů modrá s motivem císařského orla byla připravena, ale do běžného poštovního provozu nakonec nevstoupila. Zatímco ostatní dochované exempláře nesou poštovní razítko, v Obecním domě je vystaven jediný známý nepoužitý (čistý) kus na světě. Jde o jeden z nejvýznamnějších dokladů rakouské klasické filatelie 19. století. Cena: 5–7 mil. Kč
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Tento exponát dokládá významný moment moderního českého sběratelství. Jde o rumělkový Merkur z roku 1856, zástupce vůbec první novinové známky světa, z níž se v razítkovaném stavu dochovalo podle katalogu výstavy pouhých pět exemplářů. Vystavený kus nese vzácné razítko „BRUNN“ a atest Dr. Ferchenbauera a je podle dostupných záznamů nejkvalitnějším dochovaným razítkovaným Merkurem na světě. Před několika týdny byl zakoupen do sbírky českého sběratele. Poprvé v historii se tak tento světově uznávaný kus ocitá v českém soukromém vlastnictví. Cena: 8–10 mil. Kč.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Skautská pošta z listopadu 1918 dokumentuje vznik československé státnosti. Skauti tehdy převzali doručování vládních depeší pro nově vznikající Národní výbor a k tomuto účelu vydali první známky se skautskou tematikou na světě. Expozice ukazuje vzácné barevné odstíny, zejména ultramarínovou verzi 10haléřové modré známky. Vrcholem je dopis frankovaný oběma hodnotami s červeným přítiskem „Příjezd prezidenta Masaryka“, platným pouze 21. prosince 1918. Jde o spojení historického významu a sběratelské vzácnosti. Základní známky (červená + modrá) mají cenu 800 000 Kč, světle modrá 3 miliony Kč.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Tento soubor dokládá technickou úroveň československé meziválečné známkové tvorby. Meziarší s motivy Křivoklátu, Orlíku a Nitry jsou unikátními tiskovými celky z pražské tiskárny Česká grafická unie, vytištěné metodou ocelotisku z plochých desek na stroji Stickney. Dochovaly se pouze jako reprezentační dary ministerstva pošty a na trhu se běžně nevyskytují. Je to pohled do zákulisí výroby cenin první republiky. Ceny se pohybují od 1,2 do 8 milionů korun.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
V roce 1840 proběhla ve Velké Británii poštovní reforma, jejímž symbolem se stala černá jednopennyovka s portrétem královny Viktorie. Zatímco jednotlivé kusy těchto známek jsou dnes relativně dostupné, dochování velkých spojených násobků je vzácné.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Vystavený nepoužitý dvanáctipás2d Blue z první tiskové desky (Plate 1) patří mezi nejvýznamnější dochované celky v této kategorii. Blue Penny: 7 milionů páska, čtyřblok 3 miliony korun.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Dvanáctipás1dRed (Plate 9) podle katalogu výstavy prošly sbírkami historických majitelů, včetně hraběte z Crawfordu.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Po emisi „Post Office“ z roku 1847 pověřila mauricijská vláda rytce Josepha Osmonda Barnarda výrobou nové emise „Post Paid“. Barnard ryl každé známkové pole ručně do měděné desky, což vedlo k drobným odchylkám v detailech portrétu královny Viktorie.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Většina vytištěných archů byla rozstříhána na jednotlivé známky, dochování spojeného šestibloku je proto vzácné. Vystavený červeno-oranžový šestiblok se vyznačuje výraznou barevností a hloubkou tisku. Šestibloky má cenu okolo 3 milionů v červené variantě, okolo 2,5 v modré, toto jsou největší známé bloky.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Tento exponát je spojen s významnou aférou z dějin poštovnictví. Vystavená známka Mauritia nese ruční oválné razítko „CANCELLED“, které aplikovala tiskařská firma Perkins Bacon & Co. Šlo o neoprávněný dar pro příbuzné zakladatele poštovní reformy RowlandaHilla. Když britská vláda zjistila, že tiskárna rozdává vládní ceniny soukromým osobám, zrušila s ní smlouvy a odebrala jí tiskové desky. Z tohoto razítkovaného vzorku se dochovalo podle katalogu výstavy pouze šest kusů. Cena je nevysoká, asi 200 000 Kč, nicméně pro svůj minimální výskyt je to mimořádně významná rarita.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Panamerická výstava v Buffalu v roce 1901 měla demonstrovat americkou technologickou vyspělost. Poštovní správa USA proto poprvé pověřila tiskárnu BEP výrobou dvoubarevných pamětních známek, přičemž každý arch procházel lisem dvakrát – nejprve pro barevný rámeček, poté pro černý středový motiv. Při druhém průchodu došlo na několika poštách k chybě, kdy byly archy vloženy obráceně. Nejznámější je čtyřcentový chybotisk s převráceným elektromobilem Riker, z něhož se dochovalo jen několik desítek kusů.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Chybná jednocentová známka s převráceným parníkem City of Alpena II
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Dvoucentová s vlakem Empire State Express. Tato trojice známek stojí 1,3 milionu korun.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
„LakeTaupoInvert“ z roku 1898 je nejvzácnějším chybotiskem jižní polokoule. Kvůli chybě při dvoufázovém tisku byl středový obraz jezera Taupo vytištěn obráceně vůči rámu známky. Dochoval se jediný exemplář na světě. Známka prošla poštou v roce 1904 a byla objevena o čtvrt století později anglickým farmářem v jeho dětském albu. Dnes je majetkem novozélandské pošty. Cena je asi 5 milionů korun (unikát – dochován jediný kus).
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Tento soubor patří mezi významné rekonstrukce klasického Mauritia v soukromých rukách. Jádrem exponátu je dopis frankovaný dvoupencovou známkou „Post Paid Indigo“ z nejranějšího období tisku roku 1848. Tyto „earliestimpressions“ jsou svou barevností a detaily blízké slavnější emisi „Post Office“. Soubor doplňují nepoužité exempláře s proveniencí od sběratelů Ferraryho a Burruse. Jde o soubor, který dokládá vrchol klasické mauricijské filatelie. Dopisy každý 200 000 GBP (asi 5 660 000 CZK)
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
„Cottonreels“ (bavlněné špulky) jsou první poštovní známky Britské Guyany z let 1850–1851. Kvůli improvizované výrobě v místní tiskárně novin v Georgetownu jsou dnes vzácné. Svou přezdívku získaly od sběratelů, protože kruhovým tvarem připomínaly etikety na špulkách s nitěmi.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
Hlavní položkou je nepoužitá modrá 12centová známka, jediný známý nepodepsaný exemplář na světě. Celková hodnota celého exponátu 30 cottonreel + dopis se pohybuje okolo 40 mil. Kč, ale unikátní je spíš rozsah, takto pohromadě ho nelze nikde spatřit.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)
„Obrácená Jenny“ (Inverted Jenny) patří mezi nejznámější poštovní známky na světě. Tato americká 24centová letecká známka byla vydána v květnu 1918 k zahájení letecké linky mezi Washingtonem a New Yorkem. Kvůli chybě při tisku byl středový motiv letadla Curtiss JN-4 vytištěn obráceně. Kontrole unikl jeden arch o 100 kusech, který na poště koupil sběratel William T. Robey. V Praze bude vystaven exemplář z pozice 94. Samostatná krajová známka cca 1 mil. USD (asi 21 mil. CZK), poprvé v ČR, tento konkrétní byl nejdražší vydražený kus.
Autor: PrestigePhilately Club Prague (PPCP)