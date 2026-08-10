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Neskuhrá. Raději s nadšením buduje zahradu v kopci, sama se dvěma školáky
V malé vísce na pomezí Českého ráje a Jizerských hor zakoupila čtenářka Jitka zdánlivě nezajímavý kamenitý pozemek, o který nikdo nestál. Aby měla kam jezdit s náctiletými syny nebo i k pronájmu,...
KVÍZ: Máslo, sádlo, nebo olej? Otestujte své znalosti o tucích
Kvíz prověří vaše znalosti o rozmanitých tucích používaných v kuchyni, od bodu kouře přes vhodné způsoby zpracování až po jejich specifické chuťové vlastnosti. Pomocí dvaceti praktických otázek...
Na navážce vypiplala rozkvetlou a plodící zahrádku s objezdem pro tatrovky
Malou zahrádku na Ostravsku si čtenářka Renata s rodinou pořídila před 23 lety společně se starým domem k rekonstrukci. Původně to prý byl zanedbaný neúrodný pozemek na průmyslovém návozu, vylepšený...
20 nejdražších koček světa: Za Ragdolla dáte 30 tisíc, za savanovou čtvrt milionu
Kočka už dávno nemusí být jen obyčejný domácí mazlíček. Některá plemena se stala symbolem luxusu a jejich cena šplhá do desítek až stovek tisíc korun. U nejdražších plemen můžete dokonce za jedno...
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní pod Tatrami ovšem naprosto propadla
Jmenuje se Lívie a vystudovala zahradnickou školu. Profesně sice cestou zahrad nepokračovala, nicméně realizuje se na té své, oblíbené a milované. Přiznává, že na škole ji tento obor nijak extra za...
Proč nám zmrzlina chutná jinak, než si myslíme, a kde vlastně vzniklo gelato
Roční období lze v kuchyni vystihnout jedinou surovinou, která v sobě nese atmosféru celé sezony. K létu jednoznačně patří zmrzlina. Není jen sladkostí, ale zkrátka symbolem léta.
Tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla o další mláďata
Početná tlupa kotulů veverovitých ve zlínské zoo se rozrostla. Dvě měsíční mláďata drobných jihoamerických primátů se narodila na začátku července a ihned po porodu se vyšplhala na záda matek, kde se...
Zkroťte vistárii do konce srpna. Rozhoduje pravidlo pěti listů
Pamatujete na dokonalou zahradu Bree Van de Kampové ze seriálu Zoufalé manželky? Věřte, že její vistárie by bez pravidelného a nekompromisního střihu nikdy tak oslnivě nekvetla. Vistárie je sice...
Miliardová sbírka v Obecním domě. V Praze se ukáže nejdražší známka světa
Od 1. do 6. září 2026 se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Výstava „Poklady světové filatelie“ představí rarity v celkové hodnotě blížící se jedné miliardě korun.
Radioaktivní retro. Máte ho doma? Hodinky, budíky i sklo po babičce mohou zářit
Titulek? Ten pochopitelně přehání. Ale zase ne tolik. Poměrně dost běžně používaných předmětů z minulého a předminulého století v sobě skutečně nese radioaktivní prvky. Zcela záměrně. Keramika po...
Domácí tepelné hospodaření. Podrobný návod, jak přežít letní vedra
Tento praktický návod vám pomůže dodržováním správného větrání a stínění hodinu po hodině minimalizovat přehřívání interiéru během tropických dnů.
20 nejdražších koček světa: Za Ragdolla dáte 30 tisíc, za savanovou čtvrt milionu
Kočka už dávno nemusí být jen obyčejný domácí mazlíček. Některá plemena se stala symbolem luxusu a jejich cena šplhá do desítek až stovek tisíc korun. U nejdražších plemen můžete dokonce za jedno...
Řada veterinářů nepoužívá přípravky proti klíšťatům každý měsíc. Neděláte chybu?
Léto je v plném proudu a mnoho majitelů chrání své mazlíčky před klíšťaty pomocí přípravků, které se kapou přímo na srst. Právě jejich volný prodej by však mohl být omezen.
Hravé medvídě to roztočilo s kuželem na hlavě tak, že vtipně ohrožovalo matku
Mládě jako mládě. Nezáleží na tom, jestli jde o dítě nebo malé medvídě. Chovatelé mu do výběhu připravili několik hraček a zvídavé mládě s nimi okamžitě začalo dovádět a zkoušelo s nimi psí kusy....
Vysnila si na důchod domek se zahrádkou. Tu manžel viděl, až když byla hotová
Zahradu buduje ve svahu, v neúrodné písčité půdě, postupně a sama. Začala s tím po dokončení rekreačního domku na místě bývalé louky na Plzeňsku. U lesa, mezi dvěma sousedícími domy, na pozemku...
Delfíni skutečně truchlí. Zdrcující záběry ukazují matku s mrtvým mládětem
Záběry zveřejnila 20. července organizace Geographe Marine Research, která se zabývá ochranou velryb a dalších mořských savců. Její pracovníci tuto konkrétní samici, kterou pojmenovali Fraggle, dobře...