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Miliardová sbírka v Obecním domě. V Praze se ukáže nejdražší známka světa

Marek Burza
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Od 1. do 6. září 2026 se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Výstava „Poklady světové filatelie“ představí rarity v celkové hodnotě blížící se jedné miliardě korun.

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