Vyměnili Ostravu za ekofarmu. Dnes hospodaří na více než 80 hektarech

Z města na venkov
Přestěhovat se z Ostravy na statek znamenalo pro Míšu a Marka změnit nejen adresu, ale prakticky celý rytmus života. Název Konečně Farma je přitom jednoduchou slovní hříčkou odkazující na jejich příjmení Koneční. Zároveň dobře vystihuje příběh farmy, která vznikla z rozhodnutí začít dělat věci konečně po svém.
Slepice neustále na cestách
Jedním z výrazných prvků farmy jsou mobilní kurníky. Ty umožňují pravidelně měnit místo, kde slepice pobývají. Kurníky lze přemístit podle potřeby a nezůstávají tak dlouhodobě na jednom místě. Pro slepice to znamená přístup k nové vegetaci a pro farmu zase praktičtější práci s půdou.
Právě možnost přirozeného pohybu a chování patří mezi základní principy animal welfare, tedy dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Nejde přitom jen o to, kolik prostoru mají zvířata k dispozici, ale také zda mohou dělat to, co je pro jejich druh přirozené. U slepic to kromě prostoru a přístupu k venkovnímu prostředí znamená i možnost hrabání a hledání potravy.
Kvalita krmiva pod kontrolou
Ekologický přístup se na farmě promítá také do krmení. Vyrábí si tu krmivo hlavně pro skot, pěstují si vlastní obiloviny a vojtěšku, seno a senáž vznikají přímo na farmě, což umožňuje kontrolovat jejich původ i celý proces výroby. Pro slepičky si farmáři nechávají vyrábět v BIO kvalitě, aby byla jejich strava vyvážená. Vlastní krmivo zároveň zapadá do principů ekologického zemědělství, které upřednostňuje krmiva z vlastního hospodářství nebo regionálních zdrojů a nepoužívá geneticky modifikované plodiny.
Stejný přístup se týká i zdraví zvířat. V ekologickém chovu není cílem maximalizovat užitkovost za každou cenu, ale pracovat s odolností zvířat a předcházet problémům vhodnými podmínkami chovu. Preventivní podávání antibiotik „pro jistotu“ není přípustné a léčba přichází na řadu tehdy, když je skutečně potřeba.
Jedna ekofarma, společný systém
Více než 80 hektarů farmy tvoří pastviny, sady a orná půda. Chov nosnic a býků tak není oddělený od rostlinné produkce, ale je součástí jednoho hospodářského systému.
U ekologického hospodaření je důležité také zatížení půdy. Počet zvířat musí odpovídat tomu, kolik půdy je schopno jejich chov dlouhodobě unést, aniž by docházelo k jejímu přetěžování. Výsledkem je systém, ve kterém se půda, rostlinná produkce a chov zvířat navzájem doplňují.
Z Konečně Farmy pak putují k zákazníkům především BIO vejce a vyzrálé hovězí maso. Zákazníci si pro ně jezdí přímo na farmu, do nedalekého Brna probíhá pravidelný závoz a v současné době je tam instalován i prodejní automat na vajíčka. Najdete jej ve Veslařské ulici u Café Louka u sportovního areálu Hroch v Brně-Komín.
Sen, který začíná každý den znovu
Přestěhovat se z Ostravy na statek může na první pohled vypadat jako velká životní změna. Pro Míšu a Marka ale znamenal začátek každodenní práce, která nekončí u produkce potravin. Jejich farma staví na ekologickém způsobu hospodaření a na tom, že podmínky, ve kterých zvířata žijí, jsou stejně důležité jako to, co z farmy nakonec putuje na zákazníkův stůl.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. U zvířat je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky a je o ně s láskou pečováno. Ekologické zemědělství zároveň usiluje o šetrnější hospodaření s přírodními zdroji a o dlouhodobé zachování kvality půdy a krajiny i pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že splňuje pravidla ekologického zemědělství a celý proces od ekologického původu surovin až po zpracování a balení podléhá stanoveným kontrolám. Výrobce či zpracovatel přitom musí být certifikován českou kontrolní organizací.
Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.