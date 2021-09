Výměnu toalety zvládnete sami. Jen to chce důkladnou přípravu

Toaletní systém má několik částí a komponentů. Prvním krokem u instalace nové toalety je demontáž staré záchodové mísy. Postup bude záviset na tom, zda instalujete závěsné nebo stojící WC.



Demontáž WC

První, co udělejte: důkladně si předem prohlédněte a ještě lépe, nafoťte stávající detaily. Až budete sestavovat nový systém, budete mít jistotu, že budete přesně vědět, co kam patří a jak to správně sestavit.

Ač to možná zní zbytečně, v praxi se tato rada tisíckrát osvědčila a ušetřila mnoho času při sestavování něčeho, co jste předtím rozebrali. A platí to obecně než se pustíte do jakéhokoliv rozebírání věcí, třeba když se chystáte opravit staré pendlovky po dědečkovi.

Nejdříve je nutné uzavřít rohový ventil a vypustit splachovací nádrž. Je třeba uvolnit šrouby a rozřezat silikon.

„Při stojícím WC odmontujte splachovací trubici a mísu odpojte od připojovacího hrdla. Závěsné WC stačí po uvolnění šroubů pouze vytáhnout. Nezapomeňte ale na důkladné odstranění zbytků silikonu a odmaštění povrchů,“ radí Marcela Bínová ze společnosti Hornbach.

Montáž klasického stojícího WC

Stojící WC je nejběžnějším typem toalety. Montuje se na podlahu, a proto je důležité dbát na to, aby bylo veškeré šroubení a těsnění během instalace správně dotaženo. Chybné těsnění by totiž mohlo způsobit únik vody. Stojící WC zvládnete vyměnit sami za přibližně tři hodiny.

1. Jako první je potřebné zabezpečení protihlukové izolace na podlaze. Toho dosáhnete nalepením montážní pásky na spodní hranu záchodové mísy.

2. Na zadní stranu mísy připevněte novou přípojku splachovací trubice. Splachovací trubku natřete na konci mazadlem a zasuňte ji až na doraz do spojky. U kombi záchodu jste tohoto kroku ušetřeni, budete místo toho muset odšroubovat připojovací hadičku vody.

3. Následuje změření výšky splachovací trubky. Výšku měřte od podlahy až do místa napojení na splachovací nádrž. Splachovací trubku zkraťte na požadovanou délku, ale pouze do té míry, aby se dalo dobře otevírat toaletní prkénko.

4. Poté přišroubujte splachovací trubku k splachovací nádržce a WC na ni následně napojte.

5. Vyměňte připojovací hrdlo odpadové roury.

6. Záchodovou mísu dobře vycentrujte a na podlaze udělejte tužkou vnější obrys. V případě, že nové WC nezapadá do otvorů po tom předešlém, staré otvory zasádrujte a vyvrtejte nové. Do nových otvorů vložte hmoždinky a našroubujte upevňovací úhelníky.

7. WC nasaďte na upevňovací úhelníky, připojovací hrdlo nasaďte na přípoj toalety a znovu mísu vycentrujte.

8. Toaletu přišroubujte na upevňovací úhelníky.

9. Když všechno sedí, otevřete ventil splachovací nádržky a spláchněte. Zároveň zkontrolujte, jestli jsou spojení dobře utěsněná a nedochází k úniku vody.

10. Posledním krokem montáže mísy je nanesení těsnicího silikonu na místo styku s podlahou.

Montáž závěsného WC

Závěsné toalety jsou elegantní a čím dál oblíbenější. Je to jednak díky vizuálnímu zakrytí vodovodních částí toalety, ale také se snadno dostanete pod ni s mopem při vytírání podlahy.

Pokud byste chtěli vyměnit stojící toaletu za závěsnou, dostanete se do fáze částečné rekonstrukce, budete totiž muset v první řadě vybudovat předstěnový prvek, což už není práce pro amatéra. Na druhou stranu je výhodou závěsné toalety i možnost nastavení výšky mísy podle potřeby, což ocení především vyšší nebo méně pohybliví lidé.

1. U nového WC změřte nejdříve zástrčnou hloubku závitových tyčí, které našroubujete do stanovené velikosti.

2. Poté změřte potřebnou délku připojovacího hrdla a splachovací trubky. Obě zkraťte na požadovanou délku, a hrany obruste brusným papírem.

3. Připravené trubky teď můžete nasunout na WC.

4. Před připevněním toalety na zeď je potřebné aplikovat protihlukovou izolaci. Můžete použít protihlukovou desku nebo rychlomontážní pásku.

5. Nyní lze WC nasadit na závitové tyče a přišroubovat.

6. Splachovací nádrž můžete v této fázi opět napustit.

7. Nakonec vyspárujte těsnicím silikonem prostor mezi zdí a WC.

Montáž WC prkénka

Toaletní prkénko se může mírně lišit výrobek od výrobku, a tím i jeho montáž. Nemusíte se však ničeho obávat. Samotná montáž je velice jednoduchá a zabere pouze pár minut.

Ideální je koupit prkénko vhodné přímo k typu mísy, pak budete mít největší jistotu, že rozměry a veškeré montážní osy budou přesně souhlasit. Někdy to není jednoduché a na které parametry se zaměřit, si můžete přečíst v tomto článku.

Do předurčených otvorů nejdříve vložte hmoždinky, do kterých zastrčíte držáky. Na držáky upevněte WC prkénko. Když bude prkénko sedět přesně, stlačte aretaci a sedadlo opět sejměte.



Držáky dobře dotáhněte a nasaďte na ně zakrývací rozety. V posledním kroku jen nasaďte toaletní prkénko a nechte jej zapadnout na držáky.