Naši předkové považovali za postní jídlo i vydru. Měli ji za rybu

Pravidla půstu Velikonoční půst začíná Popeleční středou a čtyřicetidenním půstem. Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou plovoucím svátkem, mění se i datum Popeleční středy. Letos vychází na 26. února. V praxi to bylo poněkud namáhavé. Nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. Současná postní praxe katolické církve zavazuje katolíky od 16 do 60 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jako dny přísného postu je dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo denně. Krom toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro tyto dva dny a všechny pátky roku. Naši předkové měli za to, že maso od vody patří mezi „schválená“ postní jídla, takže se na talíři občas ocitla i vydra.