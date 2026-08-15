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Jak se zbavit vos, které vám otravují život. Odpuzujte, i lákejte a likvidujte

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Jsou žravé a neberou ohledy na to, že my je u svého jídla nechceme. Ani na zahradě, kde kvůli současnému suchu z ovocných stromů padá nedozrálé ovoce, aby se na zemi – pro vosy lákavě – rozkládalo. Jak se jich zbavit? A jak případně zlikvidovat hnízdo, pokud na něj narazíme?

Náš boj s vosami se s vrcholícím létem opakuje v podstatě každoročně, a neliší se ani zbraně, k nimž rozhodně nepatří hysterie. Vosy nepřiletí vás prvoplánově pobodat, většinou je k vám přitáhne něco voňavého k snědku. Takže stolujte venku rozumně a pozorně, a průběžně uklízejte ze stolu. Opatrně při pití, aby se vám ve sklenici či plechovce nějaká netopila.

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Navíc se můžete snažit je buď odpudit, aby se vám vyhnuly, nebo je naopak přilákat do nějakého lapače, abyste jejich počty eliminovali. Nicméně otázka je, zda by jich tolik přilétlo, kdybyste je nelákali. Odpudit je dokáže ostré koření, jehož emulzi můžete natřít třeba na dřívka, která rozvěsíte po pergole, případně můžete zkusit zapálit nějakou doutnající vonnou tyčinku či sušený lógr, protože nepříjemný kouř jim vadí.

Účinný lapač pak vyrobíte z běžné PET lahve, naplnit ho můžete pivem, limonádou, odřezky z ovoce nebo prostě jen cukrovou vodou. Návod na výrobu lapače – případně i odpuzující emulzi – najdete ve videu:

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Narazili jste doma či na zahradě na vosí hnízdo?

Pokud se u vás vosy zabydlely a nechcete riskovat žihadlo, máte tři možnosti. Pokud máte doma alergika nebo je hnízdo na veřejném, frekventovaném místě, volejte místní hasiče a domluvte se na řešení.

Hnízdo vám také mohou přijet zlikvidovat profíci, specialisté na deratizaci, kteří jsou na to vybavení a mají zkušenosti. Likvidaci samozřejmě zaplatíte, nicméně kontakt na ty nejbližší najdete během chvilky v mobilu.

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A nebo se můžete do likvidace pustit sami, pokud jste aspoň trochu šikovní. K likvidaci ovšem přistupujte v brzkých ranních nebo naopak v pozdních večerních hodinách, kdy vosy utlumí aktivitu a je také už chladněji, takže jsou ztuhlé a pomalé. Speciální likvidační spreje, které dostříknou i na pět metrů, koupíte v každé drogerii.

Nicméně metody likvidace mohou být různé, jak dokazuje úvodní video od kutila z Velké Británie. Ten ovšem při likvidaci pomocí plastového sáčku schytal pár žihadel. Druhá varianta, s nádobou s benzínem, vypadá sofistikovaněji, pouštět se do podobných kousků ovšem radit nelze.

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S noblesní sršní se většinou soužít dá

Pokud jde o sršně, většinou konflikty moc nevyhledávají a řídí se heslem – žít a nechat žít. Tedy pokud je nevyprovokujete, nebo jim nějak nešťastně nezkřížíte cestu. Když například vletí sršeň omylem do místnosti, dá se obvykle v klidu usměrnit, aby opět vyletěla ven.

Navíc jsou sršně užitečné, a ve vašem okolí loví hmyz, mj. jak otravné mouchy, tak i vosy – potvrzují to entomologové z Přírodovědecké fakulty UK. Je také možné, že máte sršně za sousedy, aniž byste o tom věděli.

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Pokud tedy nemají hnízdo na naprosto nevhodném místě – třeba ve vašem zahradním domku, kam často chodí členové rodiny nebo dokonce nějaký alergik – prostě si jich nevšímejte. Teprve pokud vás jejich bezprostřední přítomnost opravdu ohrožuje, konejte. Viz rady výše.

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