Když pečete doma, přesné vážení nedává smysl, říká vítěz Peče celá země

Medicína, cukrařina – a do toho kuchařka. Jak to všechno zvládáte?

Není to zrovna lehké. Naplno jedu už třetí rok v kuse. Abych mohl zrealizovat kuchařku, musel jsem si rozložit ročník na dva roky. Zkoušku z patologie ze třeťáku jsem si tedy přesunul na letošní rok.

Ve škole stojíte u pitevního stolu a pak přijdete domů a pečete dorty. Není to poněkud zvláštní?

Ano, je to trochu bipolární. (smích) Pamatuju si, že když jsem dělal recepty pro jeden časopis o jídle, úvod začínal slovy: „Přišel z pitevny a upekl nám dort.“ Což tak reálně bylo. (smích)