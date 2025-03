Mnohem lepší než sladit je kafe lehce osolit. A „turka“ nepijte, radí virální barista

Vzpomenete si na svůj první kávovar?

Začínal jsem na levném kávovaru z bazaru za tři stovky. Byl jsem rád, že tu kávu vůbec zvládl udělat. Po pár měsících mi vybouchl v ruce. Teprve tehdy přišel čas na nový a lepší.

Ale o kávu jsem se zajímal už na střední hotelové škole, kde jsem se dostal ke kurzu její přípravy. Tehdy přišel i sen o vlastní kavárně, který pořád trvá a aktuálně je v procesu naplňování. Jinak jsem samouk, který toho spoustu odkoukal na internetu a zkušenosti získával prací v kavárnách.

Začalo to tedy jako hobby. Co vás na kávě baví?

Pořád je to koníček. I když drahý. Teď jsem si oblíbil vinylové desky, takže jsem si moc nepolepšil. Fakt ale je, že na kávě mě fascinuje její komplexnost. Z turka jakožto hořkého a přepraženého kafe už nemáte šanci nic víc vymáčknout. U výběrové kávy je to naopak. Má nespočet proměnných a její chuť ovlivňuje spousta věcí od odrůdy kávovníku až po pražení a samotnou přípravu.