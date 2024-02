Za tohle tě zavraždí. Influencerka o sdílení receptů i nenávisti v komentářích

Váš úspěšný instagramový profil se jmenuje luucakes. Dorty na něm ale tak často neděláte.

Ano, to je paradox, dorty mě baví, ale ne nejvíc. Nejraději dělám kynuté. Někdo ho nemá rád, protože je to na dlouho a musí se trochu vychytat načasování i technika, ale já ho dělám nejradši, pěkně si s ním vyhraji.

Jak vás tuto vášeň napadlo přenést právě na sociální sítě?

Na Instagramu nejsem ještě ani rok, ale úspěch, který můj profil má, jsem popravdě vůbec nečekala. V jednom období mi přibylo třeba tisíc sledujících denně. To jsem najednou vůbec nevěděla, co s tím mám dělat. Byl to obrovský nárůst. Loni touto dobou jsem měla čtyři sta sledujících, teď je jich přes třiačtyřicet tisíc.

Mou motivací ale bylo lidem poradit a recept jim předat vlastně úplně normálně a srozumitelně. Sama jsem kdysi hledala inspiraci, ale u všech receptů mi chyběl komplexnější přístup. Mnoho influencerek nedávalo k obrázku moc podrobný postup a nechávaly si pro sebe své know-how. Ale to jsem já nechtěla, a proto vznikl profil luucakes. Nechci si na něm nic hrát a namlouvat rádoby vtipné recepty. Chci to lidem hezky vysvětlit a předat normální formou. A funguje to.