Neviditelný nepřítel – kondenzace a spory ve vzduchu
Vlhnutí zdí není náhlý incident, ale výsledek dlouhodobého procesu. To, co vidíme na povrchu, je často jen špička ledovce. „Obvykle jde o dlouhodobější proces pronikání vlhkosti do stavební konstrukce, který se typicky projevuje na jaře a na podzim, kdy dochází k výkyvům teplot a vzniku kondenzátu. Viditelná plíseň je už poslední stádium. Tomu předcházelo období, kdy její spory byly přítomné ve vzduchu, ale nebyly ještě viditelné,“ vysvětluje Lukáš Kmenta, odborník izolace ze společnosti Huntsman Building Solutions.
Právě jarní měsíce, kdy dochází k velkým rozdílům mezi denními a nočními teplotami, jsou pro vznik kondenzací kritické. Pokud izolační vrstva nefunguje správně nebo dochází k nežádoucímu proudění vzduchu, vlhkost se v konstrukci kumuluje a dříve či později se „přihlásí o slovo“.