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Vlhkost a plíseň v domě? Proč musíte zdivo vyřešit ještě před zimou

Marek Burza
Dřív se domy podřezávaly, dnes se spíš použávají chemické injektáže.

Dřív se domy podřezávaly, dnes se spíš použávají chemické injektáže. | foto: Gemini

Vlhké zdi je třeba osekat až na cihlu.
Hliník ze srovnání izolačních schopností meziskelních rámečků nevychází dobře.
Roční energetická bilance jednotlivých druhů zasklení
Použité tloušťky zateplení podle průzkumu
8 fotografií
Koupili jste starší dům, vyměnili okna, udělali nové podlahy a těšili se na první zimu v teplém domově. Jenže jak se venku ochlazuje a sychravé podzimní počasí přechází v první mrazy, zjišťujete nepříjemnou věc. Zdi jsou studené, u podlahy se tvoří mokré mapy a v rozích začíná rašit plíseň. Co s tím?

Připravit dům na nejnáročnější období roku a předejít drahým škodám je přitom potřeba ještě dřív, než topná sezona vypukne naplno.

Toto je častý scénář, se kterým se majitelé starších domů na prahu zimy potýkají, i když ani novostavby nejsou vůči vlhnutí zdí imunní. Právě pozdní podzim prověří stavbu nejvíc.

„Jde obvykle o dlouhodobější proces pronikání vlhkosti do konstrukce, který se nejvýrazněji projeví právě na podzim a v zimě. Teplotní rozdíly mezi interiérem a exteriérem způsobené topením vedou k masivnímu vzniku kondenzátu. Viditelná plíseň v rohu je pak už jen poslední stádium problému, který se v konstrukci nenápadně rozvíjel celé měsíce,“ vysvětluje odborník na zateplení a izolace Lukáš Kmenta ze společnosti Huntsman Building Solutions.

Se zimou do domu přichází kondenzace vlhkosti. Jak poznat, že přijdou problémy

Pokud na podzim odhalíte vlhké zdi, nepropadejte panice, ale ani nespoléhejte na svépomocná rychlá řešení v podobě pouhého přetření plísně. Před příchodem tuhých mrazů je nutné odhalit skutečnou příčinu a nastavit plán sanace.

Proč zdi před zimou vlhnou a namrzají

Důvodů může být několik, velmi často však jde o vedlejší efekt nedávných úprav, například výměny oken nebo nových podlah, které nerespektují fyzikální zákony staré stavby.

„Zjistit příčinu vzlínající vlhkosti bývá složité, protože pod povrch nevidíme. Navíc je běžné, že příčina se nachází úplně jinde než viditelný důsledek. Izolaci proti vlhkosti doporučuji řešit vždy systémově. Při lokální opravě hrozí, že se vlhkost v průběhu zimy přesune jinam,“ dělí se o zkušenosti z praxe Kmenta.

U starších domů bývá na vině absence hydroizolace či změna hladiny spodní vody. Pokud vlhkost proniká do základů, řeší se oprava odkrytím základového zdiva, doplněním svislé i vodorovné hydroizolace (podřezáním) a odvedením zemní vlhkosti drenáží – což jsou zásahy, na které je na podzim nejvyšší čas.

Jakmile hrozí vlhkost, volte na podlahu místo dřeva odolný vinyl

V případě domů po částečné rekonstrukci bývá spouštěčem právě výměna oken a podlah. Starší dům měl pravděpodobně problémy s vlhkostí už dřív, ale nahromaděný vzduch se odvětrával přes netěsnící okna.

Jejich výměnou se dům utěsnil a vlhkost se začala kumulovat uvnitř. Jakmile na podzim klesnou venkovní teploty, na podchlazovaných stěnách bez dostatečné izolace okamžitě dochází ke kondenzaci vody. Podlahy pak stlačují vlhkost do nejstudenějších míst – do rohů, kde se vytváří ideální prostředí pro plísně.

Diagnostika a vysoušení – jak postupovat před zimou

Prvním krokem podzimní přípravy je odborná diagnostika. Že jste si vybrali dobrého specialistu, poznáte podle toho, že nejdřív změří vlhkost zdiva, prověří stavbu termokamerou (která funguje nejlépe právě na podzim při rozdílu vnitřních a venkovních teplot), zkontroluje spáry i nastavení oken a navrhne ucelené řešení.

Následuje odstranění vlhkosti ze zdí, což zabrání tomu, aby vniklá voda v zimě v konstrukci zamrzala a trhala zdivo. „Podle typu zdiva se vysoušení provádí mechanicky nebo chemicky. Jde o proces, který může trvat déle, proto je klíčové zabránit dalšímu pronikání vody do konstrukce co nejdřív,“ upozorňuje odborník Kmenta.

Proč se plísně objevují právě na jaře a jak je zastavit navždy

Teprve na suché a ošetřené stěny lze aplikovat finální vrstvy nebo přistoupit k zateplení, které stavbu ochrání před zimními mrazy. Jedná se o zateplení střechy, obvodových zdí a podlah v přízemí, případně o odstranění tepelných mostů. Materiál tvoří jen polovinu úspěchu, druhou představuje odbornost a kvalita realizační firmy.

Zdravé vnitřní klima i v mrazech

Správná volba izolace hraje zásadní roli v tom, jak dům zvládne nadcházející topnou sezonu. Odborníci varují před výběrem pouhého nejlevnějšího materiálu, izolace musí odpovídat technickému stavu budovy.

Některé moderní technologie, jako je například stříkaná PUR pěna, dokážou plnit funkci tepelné izolace a zároveň eliminovat riziko kondenzace vlhkosti. Nespornou výhodou stříkaných izolací je jejich použitelnost na nerovných a nesourodých podkladech, kde deskové izolanty selhávají. Lze je efektivně využít na lité základy, nerovné podlahy i do podkroví.

Topná sezona začíná. Co dělat, abyste zbytečně neplýtvali teplem

Díky vysoké účinnosti stříkané pěny stačí menší tloušťka izolační vrstvy, což šetří peníze i drahocenné místo v interiéru. Při použití certifikované izolace navíc získáte souvislou izolační vrstvu bez spár a tepelných mostů a zároveň ochranu proti pronikání radonu. Včasná podzimní kontrola a správný zásah tak zaručí, že strávíte nadcházející zimu v teplém, suchém a zdravém domově.

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