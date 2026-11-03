Optimální relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech by se měla během topné sezony pohybovat v rozmezí 45 až 55 procent. Jakmile dlouhodobě překročí hranici 60 procent, vytváří se ideální prostředí pro množení spór plísní a roztočů. Vlhkost ze sušícího se prádla navíc stoupá poměrně rychle, a proto je nutné sušení správně organizovat a aktivně ji regulovat.
Zásady správného sušení prádla uvnitř
Základem úspěchu je dodržovat několik zásad, které brání hromadění vlhkosti v interiéru. Prádlo před zavěšením vždy důkladně odstřeďte na co nejvyšší otáčky, ideálně 1200 až 1400 za minutu, čímž zbavíte textilie největšího množství vody.
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Sušák nikdy nestavte do těsné blízkosti topení, neboť to sice urychlí odpařování, ale teplý vzduch udrží mnohem více vlhkosti, která se pak srazí na chladnějších stěnách. Místo toho zvolte dobře větraný prostor, ideálně koupelnu s odvětráváním, případně obytnou místnost, kde můžete pravidelně a intenzivně nárazově větrat.
Jak se zbavit nadměrné vlhkosti v interiéru
Když už v bytě vlhkost nadměrně stoupá, je nutné ji efektivně odstranit dříve, než napáchá škody. Nejúčinnějším pomocníkem jsou elektrické odvlhčovače vzduchu, které dokážou z ovzduší denně stáhnout litry vody.
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Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo
Pomoci mohou i chemické pohlcovače vlhkosti s tabletami, které se hodí do menších prostor. Nezapomínejte na správné větrání, které by mělo být krátké, ale intenzivní, a to několikrát denně dokořán otevřenými okny, aby se vyměnil vydýchaný vzduch za suchý venkovní, aniž by se ochladily stěny.
Likvidace a prevence vzniku domácích plísní
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30. října 2026
Pokud se i přes veškerou snahu na stěnách či rozích místností objeví plíseň, je nutné zasáhnout okamžitě. Napadená místa nikdy nečistěte nasucho, abyste neroznesli spóry po celém bytě, ale použijte speciální fungicidní přípravky na likvidaci plísní.
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Objevila se v rohu plíseň? Podrobný postup, jak se jí zbavit
Po ošetření a zaschnutí povrchu je vhodné aplikovat termoizolační nátěr nebo problémové místo důkladně vydezinfikovat a vymalovat barvou s příměsí proti plísním. Zároveň je nutné pátrat po hlubší příčině, jako je nedostatečné větrání či tepelné mosty, a tuto příčinu trvale odstranit.