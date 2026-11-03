Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak v zimě sušit prádlo v bytě bez plísní. Tipy pro ideální vlhkost

Marek Burza

Fotogalerie1

Každá vypraná pračka zvýší relativní vlhkost vzduchu. | foto: Gemini

Sušit prádlo v bytě během zimních měsíců může být oříšek, protože uzavřená okna a vytápěné místnosti nahrávají srážení par a tvorbě plísní. Správným přístupem a dodržováním několika osvědčených pravidel však lze vlhkost udržet pod kontrolou a efektivně chránit své zdraví i domov.

Optimální relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech by se měla během topné sezony pohybovat v rozmezí 45 až 55 procent. Jakmile dlouhodobě překročí hranici 60 procent, vytváří se ideální prostředí pro množení spór plísní a roztočů. Vlhkost ze sušícího se prádla navíc stoupá poměrně rychle, a proto je nutné sušení správně organizovat a aktivně ji regulovat.

Zásady správného sušení prádla uvnitř

Základem úspěchu je dodržovat několik zásad, které brání hromadění vlhkosti v interiéru. Prádlo před zavěšením vždy důkladně odstřeďte na co nejvyšší otáčky, ideálně 1200 až 1400 za minutu, čímž zbavíte textilie největšího množství vody.

Znáte pravidlo pěti minut? Šokové větrání uchrání před plísněmi a ušetří

Sušák nikdy nestavte do těsné blízkosti topení, neboť to sice urychlí odpařování, ale teplý vzduch udrží mnohem více vlhkosti, která se pak srazí na chladnějších stěnách. Místo toho zvolte dobře větraný prostor, ideálně koupelnu s odvětráváním, případně obytnou místnost, kde můžete pravidelně a intenzivně nárazově větrat.

Jak se zbavit nadměrné vlhkosti v interiéru

Když už v bytě vlhkost nadměrně stoupá, je nutné ji efektivně odstranit dříve, než napáchá škody. Nejúčinnějším pomocníkem jsou elektrické odvlhčovače vzduchu, které dokážou z ovzduší denně stáhnout litry vody.

Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Pomoci mohou i chemické pohlcovače vlhkosti s tabletami, které se hodí do menších prostor. Nezapomínejte na správné větrání, které by mělo být krátké, ale intenzivní, a to několikrát denně dokořán otevřenými okny, aby se vyměnil vydýchaný vzduch za suchý venkovní, aniž by se ochladily stěny.

Likvidace a prevence vzniku domácích plísní

30. října 2026

Pokud se i přes veškerou snahu na stěnách či rozích místností objeví plíseň, je nutné zasáhnout okamžitě. Napadená místa nikdy nečistěte nasucho, abyste neroznesli spóry po celém bytě, ale použijte speciální fungicidní přípravky na likvidaci plísní.

Objevila se v rohu plíseň? Podrobný postup, jak se jí zbavit

Po ošetření a zaschnutí povrchu je vhodné aplikovat termoizolační nátěr nebo problémové místo důkladně vydezinfikovat a vymalovat barvou s příměsí proti plísním. Zároveň je nutné pátrat po hlubší příčině, jako je nedostatečné větrání či tepelné mosty, a tuto příčinu trvale odstranit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, Daliborka, Chodov u Karlových Varů

„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....

Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž...

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

Jaké jsou hroby českých legend, na které vzpomínáme i po desítkách let

Karel Gott

Dušičky jsou časem, kdy vzpomínáme na ty, kdo už mezi námi nejsou. Patří k nim i herci, zpěváci či sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie.

Zachránil zraněné mládě mývala, teď je s ním na útěku před úřady

October 26, 2026, Saint-Damien, Pq, CANADA: Louka Berman poses with his pet...

Jednal prý podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přesto po něm jdou úřady a inspekce životního prostředí. Louka Berman z Montrealu zachránil zraněnou mývalí samičku, kterou pak pojmenoval Pepper a...

KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz

I intelektuálové se při hledání správné odpovědi umějí pěkně rozvášnit.

Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.

Jak v zimě sušit prádlo v bytě bez plísní. Tipy pro ideální vlhkost

Každá vypraná pračka zvýší relativní vlhkost vzduchu.

Sušit prádlo v bytě během zimních měsíců může být oříšek, protože uzavřená okna a vytápěné místnosti nahrávají srážení par a tvorbě plísní. Správným přístupem a dodržováním několika osvědčených...

3. listopadu 2026

Upíři, mrtvý králíček, krvavá nevěsta. Halloweenské masky vynesli i jezevčíci

jezevčík, jezevčíci, převlek, Halloween, Londýn 2026, Kensington Gardens

Letošní Halloween si v kostýmech zdaleka neužívali jen lidé. V londýnském parku Kensington Gardens – v blízkosti Kensingtonského paláce a Hide Parku – se o víkendu již tradičně sešli v rozmanitých...

3. listopadu 2026

Experimentuje s příchutěmi piva. Patří do něj káva i pepř, líčí sládková z Plzně

Premium
Lenka Straková je hlavní sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou...

Každé pivo se vaří z vody, sladu, chmele. Přesto vznikají rozličné receptury. Lenka Straková je sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou kariéru prý už vytvořila přes osmdesát receptů....

2. listopadu 2026

BIO farma Bezděkovský mlýn navazuje na tradici starou téměř 300 let

Ve spolupráci
Historická zemědělská usedlost a ekostatek rodiny Řezníčkových v obci Rohozná...

Bezděkovský mlýn v Rohozné na Jihlavsku je spojen s rodem Bezděkovských už od roku 1759. Mlynářské řemeslo se zde dědilo z generace na generaci a poslední mlynář Josef Bezděkovský se do roku 1962...

2. listopadu 2026

Žlutá pěna na pařezu. Vypadá jako houba, ale umí řešit bludiště

Hlenka (Fuligo septica)

Na trouchnivém pařezu se objeví žlutá hmota, která připomíná rozlitou pěnu. Na první pohled vypadá jako houba, ve skutečnosti však patří k pozoruhodným organismům, které se vymykají běžným představám...

2. listopadu 2026

Jaké jsou hroby českých legend, na které vzpomínáme i po desítkách let

Karel Gott

Dušičky jsou časem, kdy vzpomínáme na ty, kdo už mezi námi nejsou. Patří k nim i herci, zpěváci či sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie.

2. listopadu 2026

Zmijím pavoučím se v plzeňské zoo daří, odchovat se je podařilo už podruhé

V plzeňské ZOO se podařilo opakovaně odchovat zmije pavoučí. Na svět přišla...

Ojedinělý chovatelský úspěch si na své konto připsali v Zoo Plzeň. Podruhé se jim podařilo odchovat zmiji pavoučí. Za prvoodchov přitom zoologická zahrada získala ocenění Bílý slon. Letošní hadí...

1. listopadu 2026  10:10

Vyměnili Ostravu za ekofarmu. Dnes hospodaří na více než 80 hektarech

Rodinná ekofarma v obci Rašov na Jihomoravsku

Ještě před deseti lety žili Míša a Marek v Ostravě. Pak se rozhodli město opustit a začít hospodařit v Rašově, odkud Marek pochází. Nebyla to cesta za idylou venkova, ale rozhodnutí postavit svůj...

1. listopadu 2026

Bude listopadovým mazlíčkem ten váš? Pošlete snímek a hrajte o balík krmení

Posílejte podzimní snímky svých mazlíčků a můžete si zahrát o prémiové krmivo...

Listopadové počasí jeden den nabídne sluníčko a nádherné barvy, další to může být plískanice, že by psa nevyhnal. Nevadí. Foťte, když je krásně, a foťte i doma, ať je vaším zvířecím parťákem voříšek...

1. listopadu 2026

Kotek předvedl, jak během chvíle s lehkostí přesadit padesátiletou borovici

Prima TV, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek, 2. díl, Kozárovice

Letošní březen byl pro farmáře Vojtu a jeho rodinu hodně náročný. Naplánováno měli po zimě spoustu práce, kromě základů pro stodolu i výkop kanalizace k domu. A čekaly je porody dvou bahnic, na...

1. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Začali se stromy, dnes mají 130 krav. Jak se z péče o krajinu zrodila ekofarma

Ve spolupráci
Rodinná ekologická farma v Moravském Písku na Jižní Moravě

Na začátku byly stromy. Dnes se na 250 hektarech pasou desítky kusů skotu, rostou tisíce ovocných stromů původních krajových odrůd a krajinu doplňují tůně, včelstva i útočiště pro plazy. Manželé...

31. října 2026

Uklizený záhon je v zimě mrtvý záhon. Suchou třapatku nechte stát až do jara

Nestyďte se za neuklizený záhon. Suché třapatky a trávy zachrání v zimě ptáky i...

Precizně vyluxovaná zahrada, kde na podzim nezůstane jediná suchá lodyha, už dávno není symbolem dobrého zahradníka. Zaschlá trvalka, odkvetlá třapatka nebo vysoká ozdobnice čínská mají i po skončení...

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.