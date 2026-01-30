Zní to snad jako banalita, ale čistý hřeben je základ. Při každodenní péči na něm ulpívají zbytky stylingových přípravků, které v kombinaci s prachem a kožním mazem vytvářejí lepkavý povlak. Ten si později roztíráte po celé hlavě a riskujete ucpání pórů a zhoršení kvality vlasů.
Je totiž známou pravdou, že pokud pokožka hlavy „nedýchá“, může se stát, že se na ní vytvoří lupy, akné nebo kvasinky. Častým projevem je i rychlejší maštění vlasů nebo jejich lámavost či padání. Chcete tomu uniknout? Udržujte svůj kartáč v čistotě. A tady je pár tipů, jak na to.
Hřeben či kartáč průběžně udržujte v čistotě
1. Pěkně ručně
Než se pustíte do umývání hřebene, pořádně z něj pomocí párátka či pinzety vydolujte, co tam nepatří. Postupujte systematicky, řadu po řadě, a u kartáčů s hustými štětinami všechny ulpělé vlasy nadzvedněte prsty a vytáhněte je ven. Tímto způsobem se zbavíte i nečistot v hlubších vrstvách. Hřeben čistěte před každým mytím vlasů.
2. Mýdlová koupel s jedlou sodou
Stává se, že zbytky stylingových přípravků vytvoří na hřebenu povlak, který se hůř odstraňuje. Zbavíte se ho však pomocí lázně s jedlou sodou. Do mísy s teplou vodou přidejte trochu šamponu a lžičku jedlé sody. Do směsi namočte hřebeny a nechte je deset minut louhovat. Jedlá soda rozpouští maz a zbytky vlasových produktů. Nakonec hřeben vydrhněte starým zubním kartáčkem.
3. Rychlá dezinfekce
Po nemoci nebo výskytu vší je nezbytné hřeben pořádně vydezinfikovat. Jak na to? Namočte tampon v dezinfekčním roztoku nebo v obyčejném lihu a pečlivě rozetřete po celém hřebenu (zubech i rukojeti). Nános nechte volně uschnout, trvá to asi deset minut, a je to! Alkohol se odpaří a zničí veškeré mikroby, které by mohly vaše vlasy ohrozit.
4. Hadříková metoda
Dřevěné hřebeny a kartáče nikdy nemáčejte ve vodě! Mohly by se zkroutit, popraskat či rozlepit. Při očistě těchto vlasových pomůcek používejte pouze starší vlhčí hadřík s přídavkem šamponu. Hřeben jím jen krátce otřete, vysušte – a případné nečistoty ještě dočistěte kartáčkem. Odborníci doporučují pak takto ošetřený hřeben nechat uschnout štětinami dolů.
TIP: Hřebeny nikdy nemyjte v pračce nebo v myčce.
Vysoká teplota by je mohla zdeformovat, rozlepit či nenávratně poškodit.
Další způsoby, které lze na čištění hřebene použít
Pěna na holení: Naneste na hřeben pěnu na holení a nechte asi deset minut působit, aby rozpustila kožní maz a stylingové přípravky. Nakonec hřeben opláchněte teplou vodou a důkladně vysušte, bude skoro jako nový!
Plastový čistič: Vypadá trochu jako pohrabáč, ale výborně vyčistí veškeré spáry i špatně dostupná místa na vašem kartáči či hřebenu. Koupíte ho za pár korun v drogeriích či kadeřnických potřebách. Čištění vám s ním půjde lépe od ruky.
Fén na rozfoukání: Při suchém čištění hřebenu můžete využít i fén na vlasy. Stačí, když fouknete horký vzduch mezi zuby hřebenu, a uvolníte tak prach a zbytky stylingových přípravků. Tento trik oceníte hlavně při péči o dřevěné hřebeny.
