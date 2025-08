Část 1/5

Možná toho o kopru hodně nevíte. Je to lék na spoustu neduhů.

Kopr byl oblíbený už ve starověkém Římě a Egyptě, od dob raného středověku, kdy mniši rostlinku přepravili do Evropy, se rozšířila a využívá po celém světě. Pěstuje se cca od dubna, ideální je vysévat ho vždy po týdnu, tak budete mít pořád čerstvý. Lze ho zasadit i do truhlíku na balkoně nebo za oknem. Pokud je na světlém a teplém místě, šíří kolem sebe krásnou vůni. Dá se sušit, zamrazit či naložit do solného nálevu, ale nejlepší je čerstvý.

Obsahuje vitamin C, A, ale také silice, vápník a fosfor i mnoho dalších minerálních látek. Spotřebovává se nať, rozvité květy využijete při konzervaci zeleniny, zejména okurek, sklízejí se i semínka.

Běžně bývá k dostání na trzích, ale také v obchodech. Uplatňuje se ve studené i teplé kuchyni. Nesmí chybět jako dochucovadlo k rybám, k vařenému masu, do nálevu při nakládání syrové zeleniny, používá se do dipů i polévek, pomazánek a salátů. Koprová nať bývá součástí bylinkového octa, semínka se hodí na chleba, do zelí i do guláše. K pokladům české kuchyně patří i milovaná nebo zatracovaná koprovka, na kterou existují desítky rodinných receptů. I my jeden přidáváme.