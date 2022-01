Denně hrst vlašáků a váš mozek, srdce i klouby zajásají. Zlepší i spánek

Původně pochází ořešák z Asie, odkud se už ve starověku dostal do Evropy a odtud zase do Ameriky. Ale to až později.

Každopádně vlašské ořechy lidé prokazatelně jedí už od mladší doby kamenné. A vždy člověka fascinovala podobnost jader s lidským mozkem. Je opravdu jen náhoda, že jde o jeden z nejúčinnějších prostředků pro povzbuzení mozkové činnosti a posílení mentálních schopností?

Zásluhu na tom mají omega-3 nenasycené mastné kyseliny, vitaminy B1 a B6, hořčík, fosfor a lecitin. Tato unikátní kombinace látek zároveň pomáhá odbourávat stres, zlepšuje stav při nervovém vyčerpání a depresích, pomáhá předcházet křečím, udržuje správnou funkci nervového a imunitního systému.

V ořeších obsažený melatonin navíc podporuje i spánkový rytmus.

Omega-3 mastné kyseliny, kterých je ve vlašských ořeších opravdu hodně, také významně snižují hladinu cholesterolu a podílejí se na prevenci aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob.

K dalším cenným látkám patří vitamin E, kyselina listová, vápník, železo, zinek, draslík a další.

Díky tomu vlašáky svědčí kostem, zubům či krvetvorbě, urychlují hojení a regeneraci tkání a jako silné antioxidanty chrání buňky a zpomalují jejich stárnutí.

K příznivému působení postačí už malé množství. Nemělo by se to s nimi přehánět, byť obsahují jen zdravé tuky, protože jsou velmi kalorické.

Ořechy a med jsou skvělá kombinace

Co potřebujete? Opravdu stačí jen vyloupané vlašské ořechy a tekutý luční med. Do čisté, ideálně vyvařené, a suché sklenice střídavě vkládejte dávky ořechů a medu. Těžší jádra budou rychleji padat ke dnu, proto nahoru dejte ta menší nebo jejich úlomky.

Sklenici uzavřete a dejte zchladit, aby med zatuhl. Můžete přidat i různé bylinky, například meduňku či levanduli. A pak už budete jen chodit mlsat. Ořechy v med skvěle ochutí i ovesnou kaši či snídaňové müssli.