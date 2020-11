Co s vlašskými ořechy? Zavařte si do zásoby ořechový krém na sladké pečení

Potřebné ingredience:

1000 g vlašských ořechů

400 ml vody

250 g krupicového cukru

2 citrony

4 lžíce rumu

Postup přípravy je jednoduchý

Ořechy vyloupejte a jemně nastrouhejte nebo umelte. Vodu s cukrem svařte na sirup. Pak přisypejte ořechy a povařte je. Přidejte nastrouhanou citronovou kůru a vymačkanou šťávu ze dvou větších citronů.

Jakmile směs zhoustne, zhruba jako hodně hustá povidla, odstavte ji a nechte několik minut zchladnout. Pak dochuťte rumem.

Směs pak plňte do čistých sklenic s uzávěrem. Nechte je do druhého dne stát a odpočívat, pak je sterilujte při 75 °C po dobu 25 minut.

Ořechový „džem“ využijete nejen do koláčů

A využití? Na snídani si ho lze přidávat do kaší či müsli, do nejrůznějších náplní moučníků i do těst všude tam, kde se využívají mleté ořechy a cukr.

Vyzkoušeno to nemáme, ale určitě by šel použít i do svatomartinských rohlíčků; jen si v receptu musíte přepočítat potřebné množství ořechů a cukru – v oříškovém krému jsou ořechy a cukr v poměru 4:1.

10. listopadu 2017

A skvěle by mělo dopadnout použití ořechového džemu do koláče plněného pěnou s vlašskými ořechy podle Markéty Krajčovičové.