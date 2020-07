Vyzkoušejte vietnamské čevabčiči Bo la lot. Je zabalené do betelového listu

Jsou sytě zelené a mají srdčitý tvar velikosti dlaně. Listy pepřovníku lolot se konzumují syrové i tepelně upravené. Hodí se do salátů, jsou vhodné ke grilování i vaření.



Prvotní otázkou je, kde betel sehnat. Obyvatelům Prahy je hej, mají tu obří vietnamskou tržnici Sapa, kam si mohou dojít nakoupit. Jana Králíková se zabývá zdravou výživou a dokonce pořádá i exkurze do této tržnice, aby usnadnila zájemcům rychlou orientaci, kde co seženou.

Téměř v každém městě však najdete vietnamského obchodníka, který mimo běžného „večerkového“ sortimentu nabízí i typicky východní speciality.

„Vzhledem k tomu, že Vietnamci jezdí nakupovat do Sapy (nebo jiné vietnamské tržnice), často je možné se s nimi domluvit, aby bylinky v určitý den za konkrétní cenu přivezli. Většinou s tím nemají problém. Lidem to doporučuji na kurzech a funguje to. Když se znovu potkáme, hlásí mi, že jim jejich Vietnamec v menším městě už bylinky a další sortiment vozí a dokonce se z nich stali přátelé,“ popisuje vlastní zkušenost.



Chtějte po nich pepřovník lolot, můžete použít i vietnamskou formu „la lot“. Recept k přípravě připravil Štěpán Návrat, který vede síť asijských restaurací Café Buddha. O jeho cestě za gastronomií jsme psali zde.

Ten využívá zdrojů, které má poblíž, tedy specializované obchody na Francouzské, ve Zlatnické nebo poblíž tramvajové zastávky Muzeum.

Ingredience: 600 g mletého hovězího masa, 3 stroužky česneku, 2 stonky citronové trávy, 20 g koriandru, 1 lžíce mletého pepře, 1 balení betelových listů, 1–2 ks velkého chilli (cayenne), 1 lžičku koření pěti vůní, 3 lžíce rybí omáčky



Postup: Najemno si nasekáme citronovou trávu, oloupaný česnek, chilli a koriandr. Dáme do mísy, přidáme mleté hovězí maso, dochutíme pepřem, kořením pěti vůní a rybí omáčkou. Vše důkladně promícháme, aby se chutě spojily. Dáme do chladu odpočinout.

Betelové listy si důkladně opláchneme a na utěrce osušíme. Až nám směs ztuhne, můžeme začít balit. Vezeme si dva listy, které otočíme hladkou tmavší stranou na pracovní plochu tak, aby se překrývaly.

Ze směsi s masem si uděláme menší válečky (jako na čevapčiči) a zabalíme je do listů. Tímto způsobem umotáme i zbytek závitků. Namotaná vietnamská čevabčiči grilujeme podle potřeby z každé strany.

Hotové závitky můžeme servírovat jen tak jako předkrm nebo jako hlavní chod s rýžovými nudlemi a zeleninou.