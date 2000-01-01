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Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve prohledat sběratelské aukční portály. Bakelitové telefony jsou symbolem retro nostalgie. Cenné jsou zejména přístroje v netypických barvách, jako je slonová kost nebo červená, namísto klasické černé. I takový obyčejný černý stojí skoro 1500 korun.
Autor: Aukro
Secesní skleněné vázy s irisovou glazurou, které mění barvu podle úhlu dopadu světla, se často povalují v krabicích od bot. Pokud pocházejí z Novém Boru či Klášterského Mlýna, jejich cena je astronomická. Tato secesní váza vsazená do bronzové montáže s florálním motivem ve žlutém a tyrkysově zeleném iridizovaném skle je k mání za 125 tisíc korun.
Autor: Aukro
Prvorepubliková mýdla a prací prášky v původních papírových obalech, jako bylo mýdlo s jelenem, jsou raritou, protože spotřební zboží málokdo schovával. Čím méně poškozený papír, tím vyšší sběratelská hodnota.
Autor: Aukro
Staré formy na svíčky jsou v kurzu. Tato souprava se cení na 10 tisíc korun, kdybyste narazili na formy z olova nebo plechu, které se používaly v domácnostech před zavedením elektřiny, budou dnes vzácným artiklem. Sběratelé oceňují vícečetné formy spojené do jednoho stojanu.
Autor: Aukro
Kameninové nádoby na kvašení okurek nebo zelí, takzvané zeláky, se těší stálé oblibě. Sběratelé hledají kusy s neporušenými uchy a původním těžkým víkem. Ceny se sice podobají těm novým produktům, ale pořád mají punc historie, i kdyby měly sloužit jen jako dekorace.
Autor: Aukro
Staré mechanické psací stroje značek Remington nebo Underwood a dalších zahraničních, ale i domácí Consul, mají dnes cenu jako industriální dekorace. Cenné jsou stroje s neobvyklým fontem písma nebo kufříkové verze. Za tento americký Royal byste dali klidně 2 tisíce korun.
Autor: Aukro
Uranové sklo, které pod UV světlem jasně zeleně světélkuje, se dříve běžně používalo na výrobu misek, váz a cukřenek. Lidé často ani netuší, že jim na půdě leží tento zářivý poklad. Za podobnou dózu si klidně můžete říct 3 tisíce korun.
Autor: Uranové sklo
Staré žehličky na vlasy a kulmy na nahřívání nad ohněm z přelomu století vypadají sice nebezpečně, ale pro sběratele kadeřnické historie jsou klenotem. Hledejte kousky s ozdobnými rukojeťmi. I za tuto z dvacátých let se požaduje skoro tisícovka.
Autor: Aukro
Skleněné demižony v proutěných koších nebo dřevěných bednách, které sloužily k uskladnění vína či pálenky, jsou dnes žádané jako dekorace zahrad a sklípků. Cení se staré foukané sklo s bublinkami uvnitř.
Autor: Aukro
Litinové mlýnky na mák a maso značky Porkert s původním dřevěným madlem kliky jsou symbolem poctivé řemeslné výroby. Sběratelé přeplatí ostatní, pokud je litina čistá a bez hluboké koroze. Klidně za něj můžete dostat i tisícovku, záleží na stavu.
Autor: Aukro
Staré proutěné koše na prádlo nebo nákupní nůše z masivního vrbového proutí zažívají návrat do venkovských interiérů. Cenné jsou ty, které nemají polámané pruty a zachovaly si původní vazbu. Za podobný si v auci můžete říct i sedm set.
Autor: Aukro
Secesní keramické kachle ze starých kamen, které zbyly po rekonstrukcích domů, mají pro sběratele velký význam. Vyhledávané jsou kousky s reliéfními rostlinnými motivy a výraznou glazurou. Podobnou kachli můžete prodat až za 13 tisíc korun.
Autor: Aukro
Staré petrolejové lampy s bohatě zdobenými skleněnými cylindry a mosaznými hořáky jsou stálicí na trhu se starožitnostmi. Nejvíce se cení ty s barevným, ručně malovaným sklem. Tento kousek se prodává za 60 tisíc korun.
Autor: Aukro
Ruční mechanické váhy a mincíře s mosaznými stupnicemi se používaly v každém hospodářství. Pokud najdete kompletní sadu závaží v původní dřevěné krabičce, máte vyhráno. Mají cenu kolem 3 tisíc korun.
Autor: Aukro
Nebyl váš pradědeček legionářem a nezbyl po něm takový příbor? Právě takový se právě draží za 80 tisíc korun.
Autor: Aukro
Skleněné kořenky z litého skla s geometrickými vzory ve stylu art deco dokážou sběratele velmi potěšit. Často se nacházejí v dřevěných poličkách, které samy o sobě mají hodnotu. Tyto jsou ještě starší, z konce 19. století, proto se draží za skoro 8 tisíc korun.
Autor: Aukro
Porcelánové servisy z Duchcova neboli Royal Dux jsou celosvětově uznávané, ale na půdách často leží zapomenuté figurky či vázy. Rozhodující je růžový trojúhelník vyražený naspodu předmětu, který značí originalitu. Tento kousek se právě draží za 21 tisíc Kč.
Autor: Aukro
Staré dřevěné máselnice a formy na máslo s vyřezávanými motivy květin či kraviček jsou vyhledávanou ukázkou lidové tvořivosti. Sběratelé oceňují patinu a neporušenost dřeva. Podobnou můžete prodat za asi 2500 korun.
Autor: Eta
Retro kuchyňské roboty a mixéry z padesátých a šedesátých let, jako byl slavný ETA Progress, lákají sběratele techniky svým kosmickým designem. Pokud jsou funkční a mají původní krabici, cena prudce stoupá. Zde slavný ETA Mira, který ještě dnes prodáte za tisícovku.
Autor: Eta
Prvorepublikové reklamní cedule z plechu nebo smaltu, které lákaly na mýdlo Hellada nebo kávu Kulík a dalších výrobců, patří k nejdražším půdním nálezům. I mírně poškozené kusy mají kvůli autenticitě obrovskou cenu. Tato reklamní cedule na polévkové koření se prodává za 8500 korun.
Autor: Aukro
Staré láhve od piva a minerálek s vystouplým litým písmem a logem starého pivovaru mohou mít hodnotu stovek i tisíců korun. Nejcennější jsou ty s původními keramickými uzávěry. Pivo z Měšťanského pivovaru s právovárečným znakem za 2500 korun.
Autor: Aukro
Staré litinové výrobky, například staré ozdobné žehličky na uhlí nebo podstavce pod hrnce přitahuje milovníky kovových antikvit. Zvláště ceněné jsou kousky s jemným florálním reliéfem. Za podobnou žehličku zaplatíte 1500 korun.
Autor: Aukro
Keramické a porcelánové odměrky a dózy na potraviny s nápisy jako „Mouka“, „Cukr“ či „Sůl“ z období secese dokážou proměnit kuchyni v historický skvost. Kompletní sady bez oštěpů se prodávají za tisíce. Tato sada kořenek se prodávají za 15 tisíc korun.
Autor: Bazaruh.cz
Staré mosazné hmoždíře s původními tlouky se v kuchyních už nepoužívají, ale jako dekorace mají stabilní hodnotu. Cení se těžké kusy s bohatým zdobením nebo vyraženým letopočtem. Takový 200 let starý kousek se prodává za 3300 korun.
Autor: Aukro
Průmyslová svítidla a lampy z továren, zejména smaltovaná stínidla nebo litinové základny z poloviny dvacátého století, jsou hitem moderních interiérů. Vyhledávané jsou kousky od návrhářů jako Josef Hůrka. I za tento vrak, jaký je na obrázku, byste museli zaplatit skoro 800 korun.
Autor: Aukro
Staré plechové krabičky od tabáku či slavných prvorepublikových cukrovinek, jako byla Orion nebo čokoláda Rupa, mají vysokou sběratelskou hodnotu díky své litografii. Čím zachovalejší barvy a méně rzi, tím vyšší je finální cena v aukci. Tato stará dóza na tabák se prodává za 2 tisíce korun..
Autor: Aukro
Prvorepublikové formy na bábovku z kameniny nebo silnostěnné mědi se dnes platí zlatem. Sběratelé vyhledávají neobvyklé tvary, například motivy zvířat nebo složité geometrické vzory. Tento kousek se prodává za 2700 korun.
Autor: Aukro
Litá smaltovaná domovní čísla a staré uliční cedule z počátku dvacátého století zažívají obrovský boom mezi milovníky industriálního stylu. Cenu zvyšuje netradiční barevnost nebo zachovalý lesk smaltu. Za podobný kousek byste dostali skoro 5 tisíc korun.
Autor: Aukro
Ruční mlýnky na kávu od firmy Leinbrock či Porkert s typickým dřevěným nebo plechovým tělem mají pro sběratele kouzlo starých časů. Nejvzácnější jsou kousky s neporušeným malovaným dekorem. Tento obyčejný si sběratelé cení na sedm stovek.
Autor: Aukro
Prvorepublikové sifonové lahve se síťovaným kovovým opletením jsou dnes vyhledávaným designovým doplňkem. Sběratelé ocení zejména ty s dochovanými barevnými nápisy zaniklých sodovkáren. Zde starožitná sifonová lahev z roku 1895, nabízí se skoro za 4 tisíce korun.
Autor: Aukro