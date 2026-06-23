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Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík
Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...
Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině
Psi se vyskytují ve všech tvarech a velikostech, od australských honáckých až po zlaté retrívry. Je téměř nemožné nebýt šťastný, když máte doma jednoho z těchto veselých mazlíčků.
Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše
„Zahradu si tvoříme sami, od návrhu až po vlastní realizaci. Manžel mj. zvládl postavit saunu, workout, pracovní stůl, já hutnila mlat a děti nám při tom alespoň tleskaly,“ popisuje čtenářka Barbora,...
KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?
Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.
Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech
Původně byla na tomto pozemku dřevěná chata, za ní vzrostlý les, vysoké jedle douglasky, borovice, javory. Takto si je dnešní majitelka pořídila v roce 2004, a měla jasnou představu postavit si na...
Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích
Češi jsou národem pejskařů. Chovají jich přes dva a půl milionu a skoro každý třetí obyvatel naší republiky vlastní psa. Hafani jsou pro ně parťáci či mazlíčci a rádi s nimi jezdí na dovolenou....
Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík
Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...
Pochlubte se zahradou a přihlaste ji do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026
Zahradní sezona se rozjela naplno, vše roste jako o život, a kdo má byť malou zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli...
Kamiony rozvážejí hrozbu. Expertka popisuje, jak sršeň asijská dobývá Evropu
Sršeň asijská se Evropou nešíří sama. Podle včelařky a mezinárodní koordinátorky projektu zaměřeného na monitoring invazního druhu Heleny Prokové ji na nové území často nevědomky převážejí kamiony,...
Boulička v oku psa děsí majitele. Obávají se, že jde o rakovinu
Když se psovi objeví znenadání boulička u oka, dokáže to majitele psa znervóznit. Okamžitě se začne ptát: není to rakovina? Veterináři však uklidňují, že je to v drtivé většině nijak život ohrožující...
Stavbě domu musela zahrada ustoupit. Obrečeli to, teď s dětmi budují novou
Příběh jejich zahrady na Olomoucku skončil – a vlastně znovu začal, když se čtenář Lukáš s manželkou rozhodli postavit si domek. Jejich původní zahrada musela ustoupit bagrům a tatrovkám, přes celou...
Záhada Champyho. Amerika má svou vlastní „lochnesku“ a lidé v ni věří i dnes
Legendy o monstru z hlubin nejsou v této oblasti žádnou novinkou, protože první zmínky pocházejí již od původních obyvatel z kmenů Irokézů a Abenakiů, kteří mluvili o tvorovi jménem Gitaskog.
Žížalí čaj z odpadu je poklad. Skvěle hnojí, obsahuje enzymy i feromony
V běžném biologickém odpadu z kuchyně – jako jsou slupky či odřezky z ovoce a zeleniny, skořápky, čajové sáčky nebo kávový lógr – vidí většina lidí prostě jen ten odpad. Zahrádkář zdroj kompostu. A...
Proti komárům se spojte s voňavými bylinkami, pomůže i žlutá smraďoška
Představte si vlahý a teplý, pozdně jarní či letní podvečer: sklenka chlazeného sektu nebo domácí limonády, pohodlné lehátko, dokonalý relax a... Komáři, případně obtěžující mouchy! Moudrá příroda si...
KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?
Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Naučil Čechy houbařit. Slavný mykolog Smotlacha přitom proslul jako docent tělovýchovy
Jsme národ houbařů, houby sbírají i ti, kteří by je nikdy nesnědli. Za tuto vášeň vděčíme Františku Smotlachovi. Praotec houbař zemřel před 70 lety a jeho pozoruhodný příběh i úspěchy ve vědě...
Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony
Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...