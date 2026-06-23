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Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Marek Burza
Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte... Secesní skleněné vázy s irisovou glazurou, které mění barvu podle úhlu dopadu... Prvorepubliková mýdla a prací prášky v původních papírových obalech, jako bylo... Staré formy na svíčky jsou v kurzu. Tato souprava se cení na 10 tisíc korun,... Kameninové nádoby na kvašení okurek nebo zelí, takzvané zeláky, se těší stálé... Staré mechanické psací stroje značek Remington nebo Underwood a dalších... Uranové sklo, které pod UV světlem jasně zeleně světélkuje, se dříve běžně... Staré žehličky na vlasy a kulmy na nahřívání nad ohněm z přelomu století... Skleněné demižony v proutěných koších nebo dřevěných bednách, které sloužily k... Litinové mlýnky na mák a maso značky Porkert s původním dřevěným madlem kliky... Staré proutěné koše na prádlo nebo nákupní nůše z masivního vrbového proutí... Secesní keramické kachle ze starých kamen, které zbyly po rekonstrukcích domů,...
Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve prohledat sběratelské aukční portály.

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