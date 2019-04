VIDEO: Velikonoční nádivka nesmí chybět u žádného slavnostního stolu

Recept s videem zpracoval a upekl foodbloger Martin Kuciel, na veřejnosti známý jako pan Cuketka. V době, kdy video natáčel, nebylo po kopřivách ještě ani vidu, tak použil místo tradiční zelené „náplně“ čerstvý špenát. Ale dnes, když už jaro vykukuje, klasickou náplň určitě seženete.

A ani nemusíte využívat služeb některých supermarketů, které kopřivy začaly nabízet komerčně, což si zasloužilo pozornost na sociálních sítích. Už jenom proto, že kopřivy, které rostou u každého plotu, se nabízejí za cenu vyšší než hovězí svíčková.

Stejně tak je však možné využít jakoukoliv mladou jarní bylinku. Přestože se recept liší rodina od rodiny, princip je naprosto jednoduchý a rozdíl je jen v drobnostech. Někde místo mléka přidávají vývar z uzeného masa, liší se i poměr kopřiv a petržele. V podstatě jde o recept ve stylu: nádivku udělám z toho, co najdu doma.

Budete potřebovat:

5 rohlíků nebo housek

200 g vařeného uzeného masa

200 ml mléka

4 vejce

75 g másla

2 hrsti zelených listů (špenát, kopřivy)

1 hrst listové petržele

sůl, pepř, muškátový oříšek

máslo na vymazání formy

Postup:

1. Pečivo nakrájejte na malé kostky. Dejte na plech a vysušte při teplotě 150 °C (asi 15 až 20 minut). Troubu si pak rozehřejte na 180 °C. Tuto fázi klidně můžete přeskočit tím, že necháte housky „zestárnout“. Jde o to, že se zatvrdlé housky po zalitím mlékem nerozpadnou na kaši. Ale záleží na rodinných zvyklostech. Někde se preferuje varianta nádivky s rozmělněnou houskou, někde mají radši, když jsou jednotlivé kostičky zřetelně rozlišitelné.

2. Zelené listy spařte ve vroucí osolené vodě. Sceďte a ihned zchlaďte ve studené vodě. Znovu sceďte, vymačkejte přebytečnou vodu a nakrájejte. Petržel nasekejte nadrobno. Uzené maso nakrájejte na kousky.

3. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Žloutky rozšlehejte v míse. Bílky se špetkou soli vyšlehejte na tuhý sníh. Máslo rozpusťte v rendlíku. Kulatou formu na koláč nebo pekáček vymažte máslem.

4. Do mísy dejte pečivo. Zalijte mlékem a opatrně promíchejte. Přidejte uzené maso, petržel, spařené listy, žloutky a máslo. Dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem.

5. Opatrně promíchejte. Přidejte menší část sněhu z bílků a jemně promíchejte. Poté přidejte zbytek sněhu a znovu jemně sníh zapracujte (jasně to uvidíte na videu). Připravenou směs dejte do vymazané formy a rovnoměrně rozložte. Dejte do trouby a u pečte dozlatova (asi 30 minut).