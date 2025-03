Aby vám velikonoční kaktus vykvetl na svátky. Sám přesně ví, co potřebuje

1. Pozor na slunce

Velikonoční kaktus sice pochází z Brazílie, ale nejraději má polostín. Proto pěstitelé téhle pokojové zeleně radí dát rostlinku na okenní parapet na severní nebo východní straně. Pozor na přímé slunce, mohlo by ho spálit! Stejně tak kaktusu nedělá dobře průvan. Vyberte místo v závětří a zbytečně ho nepřemisťujte.

2. Jemně ho roste vodou

Zálivku si velikonoční kaktus rád určuje sám. Nejlepší způsob, jak mu dodáte vláhu, je tedy rosení. V žádném případě rostlinku nenechte stát ve vodě, protože by jí uhnily kořeny. Intenzita zálivky závisí na květenství. Když je kaktus obsypaný květy, potřebuje více vláhy, při odkvětu ji můžete snížit.

3. Dopřejte mu „dvacítku“

Jakmile se na rostlině objeví první poupata, přeneste ji do místnosti s běžnou teplotou kolem 20 °C. Pozor, v žádném případě pokoj nepřetápějte, kaktus by pak už nevykvetl! Když se obsype poupátky, už s ním nesmíte hýbat ani ho někam přenášet, jinak hrozí, že opadají.

4. Přesaďte ho po odkvětu

Pokud je vašemu kaktusu květináč těsný, můžete ho přesadit. Vhodné je pustit se do toho hned po odkvětu. Připravte si prostorný a mělký květináč, naspod dejte drenáž, například kamínky nebo keramzit. Nádobu vyplňte směsí, na kterou jste si namíchali po jednom dílu rašeliny, písku a perlitu.

5. Pozor na časté zásadní změny

Mějte na paměti, že velikonoční kaktus v podstatě nesnáší přesazování, proto mu tento přesun do jiného květináče dopřejte maximálně tak jednou za dva roky. Častější změna mu zásadně neprospěje.

6. Řízkujte opatrně

Kaktus se množí řízkováním, které není nijak složité. Jak na to? Stonkové řízky rozdělte na dvě až tři části a nechte dva dny osušit. Potom je vysaďte do vlhkého substrátu, který jste si namíchali z listovky a písku v poměru 1:1. Rostlinka by se měla „chytnout“.