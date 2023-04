Velikonoční beránci z těsta přišli na venkov z měšťanských salónů, říká etnolog

Význam velikonočních svátků se podle mnohých vytrácí. Jak to vidíte jako etnolog?

Záleží na tom, co považujeme za viditelnou známku Velikonoc. Když se na to budeme dívat z pohledu konzumu a obchodních domů, pak Velikonoce začínají téměř hned po Vánocích, protože velikonoční zajíci a beránci byli v obchodech vidět už v únoru, jelikož pro marketéry je to důležitá součást prodeje. A také jsou Velikonoce zapojené do mediálního okruhu novin, časopisů i televize, takže v tomhle směru je povědomí o Velikonocích silné. Ovšem s tím, jak ubývá věřících, i význam takhle výrazného církevního svátku s celospolečenským dopadem klesá. Na rozdíl od Vánoc totiž nedošlo k tomu, že by velikonoční liturgie měla nějaký bod, který by byl dobře komunikovatelný laikům.

Pomlázka má v Čechách i krásný název odvozený od „pomlazování“, skutečně dotýkání se pruty.