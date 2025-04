Část 1/12

Omylem vybarvený čtvrtek

Věděli jste, že Zelený čtvrtek nemá se zelenou barvou vlastně vůbec nic společného? Vznikl tak trochu omylem, to když se původní německý název Greindonnerstag, tedy Lkavý čtvrtek, zkomolil na Gründonnerstag, Zelený čtvrtek.

Lkavý se přitom hodí mnohem víc, v tento den totiž podle křesťanského učení proběhla poslední večeře Ježíše Krista s jeho učedníky, hned následující den byl ukřižován.

Ale co naplat, předkové z něj udělali Zelený – a když už se to stalo, navlékli na něj tradice: V tento den byste měli sníst něco zeleného, zajistíte si tak po celý rok pevné zdraví. Jedly se zejména zelné polévky nebo špenát, počítá se ale i okurka, paprika, avokádo, zelené jablko… Zkrátka co je vám libo.