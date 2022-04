Nepodceňujte velikonoční rituály a magii, přinášejí radost a energii

Myslíte, že Velikonoce vznikly až s příchodem křesťanství? Kdepak, církev jim dala jen jméno a řád, v podstatě ale převzala staré pohanské zvyky, které tu už dávno byly, a přizpůsobila si je tak, aby zapadaly do jejího učení...

Vlastně to bylo dost podobné jako v případě Vánoc, oficiální náboženský svátek se narouboval na dobu, kdy lidé byli po celou svou historii zvyklí slavit. A jako měly Vánoce, tedy období zimního slunovratu, svou magii, měly ji i Velikonoce, které dříve splývaly s dobou jarní rovnodennost.

Oslavy života v souladu s přírodou

Abychom pochopili, co pro naše předky toto období znamenalo, je potřeba udělat si malý výlet do historie. Staří Slované byli především zemědělci a tomu přizpůsobovali svou víru i svoje zvyky.

Kouzelné vejce Připravte si uvařené vejce, stačí slepičí, ale pokud vás inspiruje třeba křepelčí, může být i to. Obarvěte ho přírodními barvami, ozdobte podle libosti, vyhrajte si s ním, abyste „navázali“ vztah a bylo to opravdu „to vaše“ vajíčko. Pak na něj napište nebo do něj zašeptejte své přání. Vejce podržte v rukou, dokud se nezahřeje a nenabije vaší energií. Nakonec ho snězte.

Jejich bohové měli podobu vládců přírody, uctívaly se stromy a vztah s přírodou byl celkově velmi úzký a především velmi, velmi důležitý.

A teď si představte, že přišla zima. Dlouhé období temna, nejistoty, strádání, období, kdy příroda spala, jako by byla mrtvá. Lidé přežívali a s nadějí očekávali příchod jara. A najednou bylo tu, dny byly světlejší a teplejší, venku všechno pučelo a probouzelo se, nastal čas znovuzrození a vzkříšení. Ovšem tehdy to bylo vzkříšení přírody, ne jakéhosi Spasitele.

Není divu, že lidé měli důvod k oslavám. Symbolicky vynášeli zimu spojovanou se smrtí ze své vesnice a cestou zpět trhali napučené větvičky, zdobili je pentličkami a s nimi si do svého domova přinášeli život a jaro.

Prováděli různé rituály, aby vzdali úctu bohyni plodnosti a země, velké matce Mokoš, a zajistili si pevné zdraví a štědrou úrodu.

Například se šlehali vrbovým proutím, ovšem tehdy všichni vzájemně, muži i ženy, mladí i staří, vždyť každý chtěl zůstat zdravý a plný mladické síly (pomlázka je od slova pomladit), nikdo nechtěl do příštího roku uschnout.

Omývali se vodou, nejlépe nazí v potoce, protože měla očistné účinky. A světe, div se, i to polévání vodou nám, i když v trochu osekané podobě, zůstalo dodnes.

Už tehdy se barvila vajíčka, ta totiž symbolizovala plodnost a dostatek a měla mít léčivou moc pro lidi i dobytek. Stačilo vajíčkem koulet po problematické oblasti a potíže byly pryč.

Naši předkové věřili, že do vejce můžou promítnout svá přání a že je ochrání před zlem. No, a už tehdy znali i „velikonočního“ zajíčka coby symbol plodnosti a obřadní zvíře keltské bohyně jara Ostary. A tak dále, a tak dále…

Vyzkoušejte lití bílku neboli oomancii Na Vánoce lijeme olovo, abychom z jeho tvaru hádali, co nás čeká. O Velikonocích je možné „lít“ bílek, této praktice se říká oomancie. Stačí oddělit žloutek od bílku a ten pak vlít do horké vody. Jakmile se srazí, hádáte z jeho tvaru svou budoucnost.

Víra ve výjimečnost jarních svátků

Postupem času staré zvyky související s rovnodenností splynuly s křesťanskými Velikonocemi a židovskou tradicí, promíchaly se a navzájem se ovlivnily. Velikonoce dostaly pevnou formu, pravidelnost a řád, stanovily se jejich typické symboly. Ovšem takové, které čerpaly z pohanských rituálů. A víra ve výjimečnost, jakousi magickou moc těchto jarních svátků, přetrvala dodnes.

Lidové povídačky hovoří o horách, které se na Velký pátek otevírají, aby vydaly své poklady, o zlatém kapradí, které roste o páteční magické noci a má sílu léčit kdejaké neduhy, i o tom, že byste si měli v tento den dávat pozor na to, co říkáte nahlas, protože by se to mohlo splnit.

Kouzelnou moc Velikonoc můžete využít i vy

Především to platí pro Velký pátek, ten je jednoznačně nejmagičtější.

Semínko přání

Pošeptejte své touhy a přání do semínek (třeba do travních, když budete pěstovat jarní osení, či do jakýchkoli jiných) a zasaďte je. Jak budou rostlinky postupně růst, budou vaše přání.

Kontakt s mrtvými

Ne, nepůjde o vyvolávání duchů. Díky nadpřirozené energii svátků jara je prý však možné poslat zesnulým krátký vzkaz, pozdrav, poděkování či odpuštění. Zprávy se šeptají skrze plamen fialové nebo bílé svíčky.

Přes plamen bílé nebo fialové svíčky můžete na Velký pátek poslat vzkaz zesnulým.

Rituální očista

Na to je ideální tekoucí voda, nejlépe v řece či potoce (stačí i malý pramínek). Naši předkové se dříve koupali nazí a úplně celí, to ale nemusíte, stačí si symbolicky omýt obličej a tělo. Voda odnese vše zlé, zajistí zdraví a krásu.

Vymetání špatného

Věděli jste, že od pohanů pochází i velký jarní úklid? Ženy po zimě očišťovaly svá obydlí, aby vymetly nejen prach a pavučiny, ale i negativní síly. Zkuste to taky, představujte si, že s každým máchnutím koštěte mizí vše, co vás i váš domov a rodinu zatěžuje.

Pryč se zlem

Vyrobte si figurku, stačí naprosto primitivní, z větviček, vlny nebo těsta. Už při vytváření byste si do ní měli promítnout všechno, co se odehrálo od loňského podzimu, během chladné a temné části roku, a čeho se chcete zbavit. Vložte do ní své starosti a problémy. Potom ji vhoďte do ohně či do tekoucí vody. Vše zlé bude pryč.