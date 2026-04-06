1. Skotská vejce (Scotch Eggs)
Tato britská klasika je sytá, křupavá a vypadá skvěle. Ideální jako sytá svačina nebo hlavní chod se salátem. Tajemství je v tom, obalit vejce v kvalitním mletém mase a usmažit dozlatova.
Ingredience (pro 4 osoby):
- 4 natvrdo uvařená vejce (oloupaná)
- 300 g mletého vepřového masa (nebo směs vepřové a hovězí)
- 1 lžička sušeného tymiánu nebo šalvěje
- Špetka muškátového oříšku
- Sůl a čerstvě mletý pepř
- Hladká mouka (na obalování)
- 1 syrové vejce (rozšlehané)
- Strouhanka (nejlépe panko pro extra křupavost)
- Olej na smažení
Postup:
Jak správě vařit vejce
Pokud máte rádi vařená vejce, možná jste si všimli, že se kolem žloutku často vytvoří nevábný šedozelený prstenec. To není vada vejce, ale vaše chyba při vaření, protože jde o vysrážený síran železnatý z příliš dlouhého varu.
Pro dokonalé vejce natvrdo ho vložte do vroucí vody a vařte přesně 9–10 minut. Pak ho okamžitě šokově zchlaďte v ledové vodě. Zastavíte var a žloutek zůstane krásně žlutý.
- V míse smíchejte mleté maso s bylinkami, muškátovým oříškem, solí a pepřem. Dobře propracujte.
- Masovou směs rozdělte na 4 stejné díly. Z každého dílu vytvořte placku.
- Uvařené vejce lehce obalte v mouce. Položte ho doprostřed masové placky a masem vejce opatrně a důkladně obalte, aby vznikla pevná koule bez prasklin.
- Každou kouli obalte v trojobalu: nejprve v hladké mouce, poté v rozšlehaném syrovém vejci a nakonec ve strouhance.
- V hlubší pánvi nebo kastrolu rozpalte dostatečné množství oleje. Smažte skotská vejce na středním plameni dozlatova a dokřupava (cca 8-10 minut). Maso musí být uvnitř propečené.
- Vyjměte, nechte okapat na papírovém ubrousku a podávejte teplé nebo studené, nejlépe rozkrojené napůl s trochou dijonské hořčice.