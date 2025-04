Hlavním důvodem, proč se brambory staly populární velikonoční alternativou, je jejich cenová dostupnost. Kromě toho nejsou brambory tak křehké – dětské ručičky si s nimi poradí lépe než s vajíčky, která se při neopatrné manipulaci snadno rozbijí.

Podle webu The Kitchn nabízejí brambory více možností. Liší se tvarem i velikostí, což je ideální pro tvorbu originálních a pestrých dekorací. A co je nejlepší? Pokud použijete přírodní barviva, můžete je po Velikonocích bez obav sníst.

Barevná zábava pro celou rodinu

Než se pustíte do barvení, připravte si pracovní plochu s novinami nebo starým ručníkem, nabarvené brambory mohou zanechat stopy. Budete potřebovat pár balíčků menších brambor, potravinářské barvy, štětce, misky na míchání barev, vodu a papírové utěrky. Pokud chcete dekorace posunout dál, hodit se může i třpytka, fix nebo šablony.

Umyjte brambory – stačí studená voda a jemné osušení.

– stačí studená voda a jemné osušení. Namíchejte barvy – smíchejte základní tóny (červená, modrá, žlutá) podle potřeby. Pro fialovou kombinujte červenou s modrou, pro zelenou smíchejte žlutou s modrou.

Začněte malovat – nasaďte si rukavice, kápněte barvu přímo na bramboru nebo do misky, a pomocí štětce ji roztírejte po povrchu. Pro složitější vzory použijte průhlednou pásku, šablony nebo tenký štětec. Pokud se vám výsledek nelíbí, můžete barvu jednoduše smýt studenou vodou a začít znovu.

– nasaďte si rukavice, kápněte barvu přímo na bramboru nebo do misky, a pomocí štětce ji roztírejte po povrchu. Pro složitější vzory použijte průhlednou pásku, šablony nebo tenký štětec. Pokud se vám výsledek nelíbí, můžete barvu jednoduše smýt studenou vodou a začít znovu. Nechte zaschnout – na papírové utěrce ideálně alespoň 30 minut, poté opatrně zkontrolujte, zda se barva nesetře.

– na papírové utěrce ideálně alespoň 30 minut, poté opatrně zkontrolujte, zda se barva nesetře. Dekorace – pokud neplánujete brambory jíst, ozdobte je fixy, šablonami nebo třpytkami. Nakonec je můžete zafixovat lakem na vlasy, aby barva déle vydržela.

Přírodní barvy, žádná chemie

Pokud se chcete vyhnout chemii úplně, můžete si barvy připravit z běžných surovin. Z červené řepy získáte sytou růžovou, z borůvek fialovou, z kurkumy teplou žlutou.

Postup je jednoduchý: ingredience povařte v malém množství vody, sceďte přes jemné sítko a nechte vychladnout. Brambory pak ponořte do přírodní barvy a uložte je na několik hodin do lednice, ideálně přes noc. Výsledné odstíny budou jemnější, ale o to autentičtější.

Jsou jedlé? Ano, když víte, jak na to

Pokud použijete schválené potravinářské barvy, brambory můžete po Velikonocích bez obav uvařit. U přírodních barviv (např. z borůvek nebo řepy) je však potřeba být obezřetnější. Vysoký obsah cukrů a vlhkosti totiž může vést ke zkažení, pokud jsou brambory ponechány příliš dlouho při pokojové teplotě.

Nedoporučuje se ale konzumovat brambory, které byly zdobeny fixy, lakem nebo třpytkami. V takovém případě si je raději ponechte jako dekoraci.