Tradice zdobení velikonočních vajíček v sobě spojuje prastarou symboliku nového života s křesťanským oslavným rituálem, který se v českých zemích vyvinul v neobyčejně pestrou paletu lidového umění. Historie tohoto zvyku sahá hluboko do předkřesťanských dob, kdy vejce představovalo magický symbol plodnosti, vesmíru a vítězství jara nad smrtící zimou.
Vejce jako symbol znovuzrození uctívali už staří Egypťané, Peršané nebo Římané, přičemž nejstarší nálezy barevných skořápek v Evropě pocházejí z hrobů v Polsku a Německu z období kolem 10. století.
Křesťanství tento pohanský zvyk přirozeně adoptovalo, kdy červená barva kraslic začala symbolizovat Kristovu krev a jeho zmrtvýchvstání.
Středověká církev navíc během přísného půstu zakazovala konzumaci vajec, takže se po jeho skončení hromadně vařila a zdobila, aby se odlišila ta čerstvá od starších kusů.
U nás se malování vajec stalo masovou záležitostí především v 18. a 19. století, kdy se začaly formovat regionální techniky, jako je vyškrabování, vosková batika nebo zdobení slámou.
Zatímco v sousedním Německu se vajíčka tradičně věšela na stromy nebo je schovával velikonoční zajíc, v českém a slovenském prostředí se kraslice stala především odměnou pro koledníky za vyšlehání pomlázkou.
Tato specifická role vajíčka jako daru a projevu náklonnosti vedla k tomu, že se z původně prostých barevných skořápek stala precizní umělecká díla, která dodnes obdivuje celý svět.
Velikonoční malovaná vejce jsou spjatá s jarem, proto je tak atraktivní fotit je v zelené přírodě.
Existuje mnoho přírodních receptů, jak z bílého vejce vykouzlit tu správnou barvu.
České země patří k celosvětovým unikátům v počtu a propracovanosti technik zdobení, které se často dědily v rodinách po generace jako vzácné řemeslo.
Každý region si postupem času vytvořil svůj nezaměnitelný rukopis, díky čemuž lze i dnes podle vzoru na kraslici poznat, zda pochází z Chodska, Slovácka nebo Hané.
Fascinující zajímavostí je symbolika barev, která nebyla v minulosti zdaleka náhodná a nesla jasné poselství pro koledníky.
Červená barva byla vyhrazena pro lásku a život, žlutá pro slunce a úrodu, zatímco černá kraslice, zdobená pestrými květy, paradoxně nepředstavovala smutek, ale byla projevem té nejvyšší úcty a vážnosti.
Mezi nejnáročnější české speciality patří zdobení pravou žitnou slámou, která se musí nejprve precizně nastříhat a naštípat na drobné geometrické tvary, nebo unikátní technika polepování vajíček dření jezerní sítiny.
Tato tradice byla v minulosti natolik silná, že dívky začínaly s přípravou kraslic už v období půstu, aby jich měly pro chlapce z vesnice dostatečnou zásobu, přičemž ty nejkrásnější kousky byly určeny tajným láskám.
