Malování vajíček voskem Připravíme si polévkovou lžíci, svíčku, špejli a špendlík s velkou hlavičkou.

Můžeme použít i barevné voskovky.

Kousky vosku na lžíci rozpustíme.

Špendlík zapíchnutý do špejle namáčíme hlavičkou do vosku a poté na povrch vařeného vejce kreslíme obrazce.

Barvy na vejce připravte podle návodu, ale nechte je vychladnout, aby se vosk při barvení nerozpustil, pak vejce postupně ponořujte.

Po zaschnutí můžete vejce nahřát a vosk setřít nebo celý proces ještě jednou opakovat.

Pro dvoubarevné kraslice malujte voskem další tečky a čárky a poté znovu naložte, tentokrát do tmavší barvy. Po setření vosku tak zůstane několik barevných úrovní.

Pokud malujete rozpuštěnými voskovkami, ani nemusíte vosk stírat a výsledek bude i tak okouzlující.

je to náročné a možná se výsledek nedostaví okamžitě, ale rozhodně to nevzdávejte!