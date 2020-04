Jednoduché velikonoční recepty, s nimiž využijete i bylinky z přírody

Na každém stole by se mělo něco zelenat nejen na Zelený čtvrtek. Aby se člověku vyhnuly nemoci obloukem, udělá nejlépe, když jarní bylinky plné síly zařadíte na svůj jídelníček co nejčastěji. Dříve se tradičně připravoval salát z mladých kopřiv, které se spařily horkou vodou. A chybět by neměla polévka, připravovaná nejčastěji ze špenátu, hrášku nebo jarních bylinek.