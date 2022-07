Jak přežít úmorné vedro? Zkuste praktické tipy ze Španělska nebo Indie

Zkuste kromě již osvědčených postupů i praktické a vyzkoušené tipy ze zemí, jejichž obyvatelé jsou na vedro mnohem víc přivyklí a umí si s ním lépe poradit.

Například takové španělské gazpacho, které tamní zdravotnické autority každý rok doporučují konzumovat právě v letních dnech, je požehnáním. Někdo se možná už při pouhé kombinaci slov „studená zeleninová polévka“ otřese, pokud jste ale gazpacho ještě nezkusili, hned ho nezavrhujte.

Když je dobře připravené, je to vynikající jídlo, které člověka krásně ochladí a dodá mu vše potřebné – kromě spousty vody i vitaminy a minerály. Recept na tradiční středomořský pokrm se obvykle skládá z rajčat, paprik a okurky, nicméně přidat můžete i meloun. Získáte lahodnou chuť.

Podle Polreicha dokonce můžete být díky této polévce za romantika.

Zchladí cibule či polštář z mrazáku

Další tip pochází z ájurvédy a může působit až bizarně. Indická nauka doporučuje potírat si šťávou z cibule zápěstí či oblast za ušima, zkrátka pulzní body, kudy nám pod kůží proudí krev. Cibule údajně pomůže s regulací tělesné teploty, což koneckonců radí i britský neurovědec z univerzity v Oxfordu Russell Foster. „Na indickém venkově rozkrojí cibuli napůl a potírají s ní kůži. Určitě je to něco, co můžete zkusit,“ řekl pro The Times.

Zároveň varoval, že zatímco vedro přes den dělá problém hlavně lidem s dýchacími obtížemi, horké noci způsobují víc infarktů a mrtvic. Jako další blahodárný tip proto doporučuje před spaním, kdy tělo ochlazuje svůj střed a krev vede do končetin, ochladit ruce a nohy studeným mokrým ručníkem. Anebo prostěradlo a povlak na polštář před spaním ochladit v mrazáku.

Bezkonkurenčně nejlepší je podle něj staré dobré „v noci větrat, ráno zabednit a zatáhnout závěsy a vedro dovnitř zkrátka nepustit“.

Naším posledním tipem jsou pálivá jídla. Že to zní jako protimluv? Na první pohled možná ano, ale i když je nám po pálivém jídle pěkné horko, ve skutečnosti nás ochladí. Ne nadarmo jsou nejpálivější kuchyně světa právě v zemích, kde je zároveň největší horko. Po požití kořeněného jídla se sice zpotíte, poté se ale začnete krásně ochlazovat.