Pochoutky nejradši sesbírají na asfaltu. Odvážní kuchaři vaří přejetá zvířata

Humorné rčení praví, že kvalita anglické kuchyně a krása tamních žen učinila z Velké Británie námořní velmoc. Někdy to platí více než doslova. V hrnci tam můžou skončit třeba ježci, lasičky, veverky nebo jezevci. Stačí, aby se připletli pod kola aut.

A většinou to ani není proto, že by měli Britové po brexitu hluboko do kapsy. Pro některé z nich je pojídání přejetých zvířat něco jako životní filozofie. A pro jiné zase způsob nelegální obživy.