Záhada tvrdých brambor v zelňačce. Proč chemie v hrnci někdy nefunguje?

Marek Burza
Tento kulinářský zádrhel je založen na fascinující chemické reakci mezi kyselinou a buněčnou strukturou zeleniny. Proč přítomnost kyseliny v hrnci zastavuje měknutí brambor a jak správně načasovat přidávání surovin pro dokonalý výsledek?
Staročeská zelňačka z uzených žeber

Staročeská zelňačka z uzených žeber | foto: Profimedia.cz

Novoroční zelňačka + stepy
Zelňačka + stepy
Oloupané a na kostičky pokrájené brambory dejte vařit do kastrólku zvlášť.
S pokrájeným zelím se vám bude polévka lépe jíst, není příjemné při jídle...
11 fotografií

Základem problému je látka zvaná pektin, což je přírodní „lepidlo“, které drží buněčné stěny brambor pohromadě. Aby brambora změkla, musí se tento pektin během vaření teplem rozložit a rozpustit, čímž dojde k uvolnění vazeb mezi buňkami.

Zelňačka

Zelňačka

Recept

Lehké

30 min

Pokud však do vody přidáte kysané zelí nebo jinou kyselou složku příliš brzy, dojde k chemické stabilizaci pektinu. Kyselina (v tomto případě kyselina mléčná ze zelí) zabraňuje hydrolýze pektinu, takže buněčné stěny zůstávají pevné a „nerozpustné“ bez ohledu na to, jak dlouho polévku vaříte.

Z technologického hlediska hraje roli také vápník, který je v bramborách přirozeně přítomen. V kyselém prostředí se vazby mezi pektinem a vápenatými ionty utužují, což vytváří pevnou síť, která odolává vysokým teplotám.

Zelňačka s klobásou a houbami

Zelňačka s klobásou a houbami

Recept

Střední

50 min

Tento jev se v potravinářství někdy využívá záměrně, například když chceme, aby si ovoce v kompotu zachovalo svůj tvar a nerozpadlo se, ale u poctivé zelňačky je to přesně to, co nechceme. Pokud se brambory „zatáhnou“ v kyselém nálevu dřív, než stačí škrobová zrna uvnitř nabobtnat a buňky se oddělit, zůstanou nepříjemně sklovité a tvrdé na skus.

Správný postup je přitom jednoduchý a spočívá v oddělené přípravě nebo přesném načasování. Nejlepším řešením je uvařit brambory v neosolené nebo jen mírně osolené vodě v samostatném hrnci a přidat je do polévky až v momentě, kdy jsou zcela měkké.

Ostrá zelňačka

Ostrá zelňačka

Recept

Střední

30 min

Alternativně lze brambory vařit v základním vývaru jako první a teprve poté, co jsou hotové, přidat propláchnuté a pokrájené zelí. Tím zajistíte, že pektin v bramborách projde procesem měknutí dřív, než ho kyselina ze zelí stačí „zakonzervovat“.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?

Kdo by doma neměl bobkový list. Víte, že patří k „hubnoucím“ pomocníkům? Zkuste...

Celkem snadno se dá sáhnout po bylinkách, které s vámi jako spojenci zabojují za udržení či získání linie. Myšleno tu štíhlou, samozřejmě. I když naše snaha shodit pár kil někdy vážně připomíná boj....

Přežijí rok 2030? Poznejte deset nejohroženějších živočichů Česka

Sysel obecný

Popis nejohroženějších zástupců naší fauny odhaluje fascinující detaily o jejich životě i specifické nároky, které stojí za jejich současným úbytkem. Každý z těchto druhů představuje unikátní článek...

KVÍZ: Kdo se vyzná v pečení a cukrařině, může vyhrát francouzskou kuchařku

Soutěž
Pečení a cukrařina chtějí své, pak výsledek stojí za to.

Příprava cukrářských výrobků vyžaduje precizní znalost surovin, chemických reakcí i historických tradic, které formovaly dnešní vysokou úroveň tohoto řemesla. Tento kvíz vás provede vybranými...

Jaké zvíře se k vám hodí podle vaší povahy? Potkan, pes, morče, papoušek?

Oslík je symbolem trpělivosti a život s ním je skvělý. Osel totiž není jen...

Živí tvorové po vašem boku vám mohou hodně dát. Milují nás a umí to dát najevo, ostatně proto si spousta z nás zvířecího kamaráda pořizuje. Důležité je vybrat si toho správného parťáka přesně pro...

V Česku roste pod zemí „černé zlato“. Jak se pěstují lanýže na utajených adresách

Premium
Lenka Benešová, průkopnice lanýžářství

Nedávno se staly zemědělskou plodinou, přesto se stále „loví“. I zkušení pěstitelé si berou na pomoc psa, aby poznali, jestli už dozrály. Řeč je o lanýžích burgundských. „Zanedlouho je poprvé v...

Záhada tvrdých brambor v zelňačce. Proč chemie v hrnci někdy nefunguje?

Staročeská zelňačka z uzených žeber

Tento kulinářský zádrhel je založen na fascinující chemické reakci mezi kyselinou a buněčnou strukturou zeleniny. Proč přítomnost kyseliny v hrnci zastavuje měknutí brambor a jak správně načasovat...

26. ledna 2026

Rostliny ve stresu vydávají zvuky. Pro člověka neslyšitelné, hmyz jim rozumí

Spodoptera littoralis, neboli blýskavka bavlníková, běžně známá jako bavlníkový...

Poprvé v historii vědci prokázali, že samičky můr naslouchají zvukům rostlin a reagují na ně svým chováním. Co vše nevíme o hluku v říši rostlin?

26. ledna 2026

Jaké zvíře se k vám hodí podle vaší povahy? Potkan, pes, morče, papoušek?

Oslík je symbolem trpělivosti a život s ním je skvělý. Osel totiž není jen...

Živí tvorové po vašem boku vám mohou hodně dát. Milují nás a umí to dát najevo, ostatně proto si spousta z nás zvířecího kamaráda pořizuje. Důležité je vybrat si toho správného parťáka přesně pro...

25. ledna 2026

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Střízlivostí proti Sovětskému svazu. Tak původně začal „suchý únor“

Premium
Jak pít a neopít se?

Únor se do historie lidstva v posledních desetiletích zapsal poměrně novou tradicí, která by se v mnoha případech mohla rovnat plnění bobříka odvahy. Lidé se dobrovolně vzdávají alkoholu. Někteří to...

24. ledna 2026

V Česku roste pod zemí „černé zlato“. Jak se pěstují lanýže na utajených adresách

Premium
Lenka Benešová, průkopnice lanýžářství

Nedávno se staly zemědělskou plodinou, přesto se stále „loví“. I zkušení pěstitelé si berou na pomoc psa, aby poznali, jestli už dozrály. Řeč je o lanýžích burgundských. „Zanedlouho je poprvé v...

23. ledna 2026

Jak správně větrat v zimě. Špatné návyky zvyšují vlhkost i únavu

ilustrační snímek

Kombinace mrazů a snahy ušetřit za topení je od nepaměti nepřítelem větrání. Ale nechat okna přes zimu jenom zavřená nesvědčí domácnosti ani lidem v ní. Vlhký vzduch přispívá ke vzniku plísní,...

23. ledna 2026  11:46

Lesy jako magnet na mikroplasty. Je jich tam dvakrát více než ve městech

A hurá do lesa! Přesněji řečeno do polesí bretaňského Paimpont, kterému ovšem...

Lesy čelí nečekané hrozbě v podobě vysoké koncentrace mikroplastů v ovzduší, která podle nového výzkumu překonává i znečištění v centrech měst. Vědci upozorňují, že vegetace funguje jako past na tyto...

23. ledna 2026

Zachraňovaných divokých zvířat přibývá, přesto stát omezuje podporu stanic

Krmení malého rorýse

Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody, přijala loni prostřednictvím 34 pracovišť 40 784 živočichů 247 různých druhů. Zatímco poptávka veřejnosti po těchto...

23. ledna 2026

Rosomáci na sněhu, oslík s dredy i medúzy. Zoopark láká na zimní procházku

Zoopark Chomutov, areál, zvířata, 2026

Největší českou zoologickou zahradou je se svými 112 hektary jednoznačně Zoopark Chomutov. Má otevřeno každý den i v zimě, a spousta zvířat je tu tedy aktuálně k vidění na sněhu – jako třeba los...

22. ledna 2026

Zvířecí doktoři bez diplomu. Jak se léčí hmyz, ptáci i opice

Ptáci si do hnízda přinášejí cigaretové špačky, jejichž nikotin odpuzuje...

Tráva proti červům, pryskyřice proti plísním, jedovatí brouci proti ptačím parazitům, léčivé rostliny všeho druhu, a dokonce i alkohol proti vosám – ne, tyhle recepty nevystavil žádný lékař....

22. ledna 2026

Zamrzlý zámek u auta i domu. Jak ho otevřít bez poškození a čemu se vyhnout

K zamrzání dochází hlavně v období, kdy po oblevě přijde noční mráz.

Zamrzlá krajina vypadá poeticky z tepla domova, venku už to ale taková sláva být nemusí – zvlášť když ráno narazíte na zamrzlý zámek u auta nebo vchodových dveří. Zapomeňte na lití horké vody a...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.