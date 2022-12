Vyberte vánoční stromek tak, aby neopadal dřív, než rozbalíte dárky

K atmosféře vánočních svátků patří vůně čerstvého jehličí. Nejintenzivněji voní jehličím právě vánoční stromek. Pokud patříte k příznivcům živých vánočních stromečků, je dobré vědět, že jeho zdobení není to nejdůležitější.

Jaký vybrat

U výběru je zásadní zvolit vhodný druh a velikost. Rodiny s dětmi ocení větší stromek, starší lidé volí raději jehličnany menšího vzrůstu.

Živé stromečky se většinou nabízejí ve velikostech od 110 do 450 centimetrů. Výběr druhu záleží spíše na osobních preferencích.

Dlouhodobě je největší zájem o „dánské“ jedle. Tento kultivar ve skutečnosti neexistuje, je to kavkazská jedle vypěstovaná v Dánsku.

Někteří prodejci si už spojili název původu s názvem jejich produkce, a tak došlo k tomuto spojení. Je to to tím, že Dánsko je výrazným pěstitelem a dodává vánoční stromečky do celé Evropy. Kavkazskou jedli však prodávají i české školky s vědomím, že jde o atraktivní vánoční stromek.

Osvědčily se díky kvalitě, pravidelnému tvaru a bohatému jehličí, jež tolik nepíchá. Jsou odolné vůči teplotním změnám, dlouho vydrží a v místnosti téměř neopadávají.

Ceny „dánských“ jedlí se pohybují podle velikosti od 400 do 600 korun, pokud se mluví o běžné bytové výšce. Je třeba přiznat, tento druh stromku získal oblibu nejen díky svým vlastnostem, ale i proto, že jej ve velkém nabízejí velké hobbymarkety za ceny někdy lepší než u česká produkce.

Jsou lidé, kteří dávají přednost českému smrku ztepilému. Jen je třeba uvědomit si, že tolik nevydrží a v teplé místnosti brzy začne opadávat. Často to končí tak, že zbytky jehličí občas vysajete i v červenci.

Velmi se liší názory na borovici. Co člověk, to názor. Borovice tolik neopadává, ale někomu se moc nelíbí, že má řidší větve, takže nedosáhnete efektu bohatých vánočních stromečků jako z amerického filmu.

Mívají širší korunu, kdo má dost místa, může to být jeho česká volba.

Skladování vánočního stromku

Lze jej koupit i měsíc před Vánoci, ale je nutné jej skladovat na chladném a tmavším místě. Ideální jsou sklepy nebo garáže.

Aby zůstal přirozené zelený, měl by stát ve vodě až po spodní větvičky. Vánoční stromeček neumisťujte na slunce nebo do blízkosti topení. Během příprav na slavnostní chvíle mu zkraťte kmen o 2–5 cm, postavte jej a připevněte do stojanu se zásobníkem vody.

Až pak odstraňte obalovou síť. Díky nádobě s ukazatelem maximálního množství vody docílíte, že stromeček zůstane déle zelený a čerstvý.

Pokud bydlíte v bytě bez sklepa či garáže, pořizujte stromek až několik dní před svátky. Obáváte se, že vám na jeho nákup nezbude čas? Využijte koupi stromečku online s doručením domů.

Kupovat online je sice trendy, na druhou stranu kupujete tak trochu zajíce v pytli. Jako byste u řezníka neobhlédli maso, které se chystá vám ukrojit.

Likvidace stromečku

Ideální je neumisťovat vánoční stromek na koberec, usnadníte si tak úklid spojený s jeho manipulací. V případě, že nemáte jinou možnost, dejte pod něj podložku, deku či vánoční papír.

Až ho budete likvidovat, sundejte z něj všechny ozdoby a svíčky, pozor i na háčky. Následně jej obalte třeba starým prostěradlem nebo něčím podobným, aby vám během přesunu neudělal zbytečný nepořádek.

Pokud máte kamna nebo krb, můžete stromeček nasekat na menší části a zatopit s ním. Ve městech jej lze většinou odložit vedle kontejnerů či košů a úklidová služba si s jeho odvozem a likvidací poradí.