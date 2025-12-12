Kolik ozdob snese váš vánoční stromeček? Klikněte na interaktivní formulář

Marek Burza
Pro ty, kteří mají cit pro interiérový design, je zdobení vánočního stromečku vrcholem sváteční sezony. Nicméně v rukou přehnaně horlivého dekoratéra se může vaše jedlička rychle ztratit pod nánosem ozdob a zamotaných řetězů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ručně zdobené skleněné ozdoby na vánoční stromeček
ilustrační snímek
Vánoční chemický stromeček byl k vidění v sokolovském chemickém centru projektu...
Výstava s názvem Křehká krása Vánoc ukáže ručně vyráběné ozdoby od českých...
6 fotografií

Naštěstí jsou tu matematici ze Sheffieldské univerzity, kteří pomohou zajistit, aby se váš stromek nestal nevkusným. Vytvořili vzorec, který nazvali „treegonometry“ a který vypočítá přesný počet dekorací, které potřebujete.

Pokud znáte výšku svého stromku, tato kalkulačka vám umožní zjistit, kolik přesně koulí, světel a jakou délku třpytivých řetězů budete potřebovat. Dokonce vám prozradí i ideální velikost ozdoby na vrcholek – ať už zvolíte hvězdu, nebo špičku.

Jak se starat o vánoční stromek. Díky těmto krokům vydrží až do Tří králů

„Zájem o matematiku je pro mnoho lidí náročný, ale toto je skvělý způsob, jak ukázat její praktickou stránku,“ uvedla Sophie Chongová, prezidentka Společnosti pro matematiku (SUMS) na Sheffieldské univerzitě. „Tato rovnice – kterou před několika lety vytvořili dva bývalí studenti a členové SUMS – je pěkný a jednoduchý způsob, jak zapojit lidi do matematiky, a navíc je to dobrá, sváteční zábava.“

Jak ozdobit stromeček podle vědy

Kalkulačka dekorací na vánoční stromečekPomůže určit ideální množství dekorací.
Zadejte výšku Vašeho vánočního stromečku:
cm
 
Potřebné dekorace pro ideální ozdobení:
Potřebné ozdoby (koule): 0ks
Délka třásní/lamet: 0cm
Délka světelného řetězu: 0cm
Výška hvězdy/špičky: 0cm

Vzorce vytvořené University of Sheffield jsou zaměřeny na vytvoření správného poměru dekorací pro váš stromek. Hlavní poučky říkají, že potřebujete zhruba 6,2 vánoční koule na každých 30,4 cm výšky stromu.

Stejně tak by měla být vaše hvězda nebo špička zhruba desetinu velikosti celého stromu, aby se předešlo nepoměrnosti. Pro malý, metrový stromek to znamená, že budete potřebovat pouze 21 koulí a 10 cm špičku nebo hvězdu.

Zářivé plamínky k adventu patří, pusťte se do výzdoby a užijte si to

To se nemusí zdát jako mnoho dekorací, ale u větších stromů se doporučení pro třpytivé řetězy a světla rychle stávají poměrně náročnými. Například obrovský dvacetimetrový strom, jaké se každoročně vztyčují na náměstích, by potřeboval přes 100 metrů řetězů a 62 metrů světel.

Odborníci však tvrdí, že pokud dodržíte správné poměry světel, řetězů a ozdob, můžete svůj vánoční stromeček ve skutečnosti udělat mnohem zdobnější.

Tipy od profesionálů

Richard Eagleton, generální ředitel Claridge’s Flowers, je zodpovědný za zdobení obrovských vánočních stromů v pětihvězdičkovém hotelu Claridge’s v Londýně. Eagleton řekl, že množství dekorací, které můžete použít, závisí do značné míry na typu koulí, které plánujete použít.

„Na šest stop (přibližně 182 cm) vysoký strom počítáme s 75 až 90 koulemi, za předpokladu, že všechny mají průměr asi 8 cm a jsou nějak texturované nebo vzorované,“ říká Eagleton. „To zajistí plně nazdobený vzhled, aniž by byl přezdobený – zůstane vidět dostatek krásné zeleně stromu.“

Postarejte se o stromeček i hvězdu, aby nezahynuly ještě před Vánocemi

Tento přístup k dekoraci je podstatně velkorysejší než metody z University of Sheffield. Pan Eagleton však dodává, že je také možný „šik, minimalistický vzhled“. Pro podobný strom by se pak použilo asi 39 jednoduchých koulí, což se téměř přesně shoduje s 38 doporučenými koulemi podle vzorce studentů.

Navrhuje však, aby toto byla pouze „základní vrstva“ dekorace, na kterou by mělo přijít dalších zhruba 26 „hlavních ozdob“. „Pro plný, maximalistický vzhled by ti nejodhodlanější dekoratéři měli být schopni najít místo pro až 130 ozdob,“ říká pan Eagleton.

Jak osvětlit váš stromeček

Pokud jde o osvětlení, je třeba zvážit také osobní preference. Vzorec pro zdobení stromku vám prozradí, jak dlouhý by měl být řetěz světel, aby se ideálně omotal kolem vašeho stromku. Tyto výpočty však ve skutečnosti neuvádějí, jaký typ vánočních světel byste měli použít.

Na stromky umístěné v pokojích pro hosty se v holelu používá 300 světel, protože se preferuje světlejší, decentní vzhled, který tiše říká „Vánoce jsou tu“, aniž by strom ovládl místnost. Doma vypadá 500 až 600 světel magicky, ale na 182 cm vysoký strom byste mohli dát i více než 1 000 světel. Vzorec pro 182 cm vysoký strom navrhuje, že budete potřebovat 572 cm světel.

Chcete zažít Vánoce jako za našich babiček? Přírodní dekorace to jistí

S použitím této informace můžeme vypočítat, jak hustě budou muset být vaše světla rozmístěna. Pro jemný vzhled s 300 světly budete potřebovat řetěz se žárovkami zhruba každé dva centimetry.

Abyste dosáhli „magické“ záře „zdobiče“ Eagletona s 500 až 600 světly, budete potřebovat řetěz s rozestupem světel zhruba každý centimetr. Abyste na strom umístili 1 000 světel, budete potřebovat impozantní řetěz s přibližně dvěma žárovkami na každý centimetr.

Dárky v barvě obláčků určitě nic nezkazíte. Budou ladit s barvou roku

Bílý porcelánový hrnek s reliéfem

Odstín nadýchaných bílých obláčků jako ze znělky animáku Simpsonovi. Prostě uklidňující, něžná, čistá bílá, kterou nikdy nic nezkazíte. Ať s ní vymalujete byt, nebo v jejím tónu pořídíte doplňky....

12. prosince 2025

Teploty klesají, tělesné nároky stoupají. Jak správně v zimě krmit psa

(ilustrační foto)

Podzim a zima přinášejí změnu nejen pro lidi, ale i pro jejich čtyřnohé společníky. Nižší teploty, kratší dny a méně pohybu venku mění potřeby psího organismu a tím i nároky na výživu. Zatímco v létě...

11. prosince 2025  8:34

Jak se starat o vánoční stromek. Díky těmto krokům vydrží až do Tří králů

Ilustrační snímek

Řezaný či v květináči, umělý či živý – vánoční stromeček dokáže ozdobit domov krásně a voňavě. Aby však vydržel svěží, zelený a bez opadávání jehličí po celé svátky, je třeba mu dopřát náležitou péči.

11. prosince 2025

Zahrada s bazénem, fitkem a ořešáky si užívá barev i struktur celoročně

atelier Flera, zahrada, Ferdinand Leffler, Kutnohorsko

Poměrně rozlehlou rodinnou zahradu na Kutnohorsku, velkou 1 700 metrů čtverečních, poznali Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová a Jiří Mašek z atelieru Flera jako prostor s bazénem přímo u domu,...

11. prosince 2025

Jak využít listí z ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák

Nenechte se zmást mýty, že ořešákové listí je dobré tak na vyhození do hnědé popelnice. Je to omyl, kterým se připravujete o možnost maximálního využití jeho cenných látek. Stejně jako jakékoliv jiné...

10. prosince 2025

KVÍZ: Mona Lisa, černá známka, ex libris. Jak se vyznáte ve sběratelství?

Nepoužitý blok dvanácti prvních známek světa Penny Black z roku 1840 se v...

Tento kvíz s dvaceti otázkami pokrývá nejdůležitější milníky a neobvyklé pojmy z oblasti sběratelství, od filatelie a numismatiky až po méně známé koníčky. Jak se v tomto oboru vyznáte? Zkuste se...

vydáno 10. prosince 2025

Zoo odchovala mládě lamy vikuně. Kvůli vlně je ve volné přírodě téměř vyhubili

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Ve zlínské zoo se podařil další chovatelský úspěch – odchov mláděte lamy vikuně. Sameček se narodil na začátku října po dlouhých 13 letech od posledního odchovu. Návštěvníci uvidí celé stádo vikuní...

9. prosince 2025  13:33

Řemeslníci nedokončili zateplení. Roztrhá vatu mráz, anebo zimu přežije?

Čtenář poslal fotografie dokumentující stav stavby. Počasí nad nulou, ale na...

Když to zůstane tak, jak to je, minerální vata nasákne vodou a mráz ji roztrhá, oslovil čtenář redakci se svou obavou. Dopadne to tak, že se izolační vrstva bude muset na jaře odstranit a nalepit...

9. prosince 2025

Jak vybrat a opečovávat vánoční kaktus či hvězdu, aby přežily nejen Vánoce

Elegán z Brazílie

S nadcházejícími vánočními svátky se pojí i dvě tradiční rostliny: jedna rozzáří domov červenými hvězdičkami, ale je jedovatá pro mazlíčky, druhá ho ozdobí elegantními kvítky. Zatímco hvězda se v...

9. prosince 2025

