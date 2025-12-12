Naštěstí jsou tu matematici ze Sheffieldské univerzity, kteří pomohou zajistit, aby se váš stromek nestal nevkusným. Vytvořili vzorec, který nazvali „treegonometry“ a který vypočítá přesný počet dekorací, které potřebujete.
Pokud znáte výšku svého stromku, tato kalkulačka vám umožní zjistit, kolik přesně koulí, světel a jakou délku třpytivých řetězů budete potřebovat. Dokonce vám prozradí i ideální velikost ozdoby na vrcholek – ať už zvolíte hvězdu, nebo špičku.
„Zájem o matematiku je pro mnoho lidí náročný, ale toto je skvělý způsob, jak ukázat její praktickou stránku,“ uvedla Sophie Chongová, prezidentka Společnosti pro matematiku (SUMS) na Sheffieldské univerzitě. „Tato rovnice – kterou před několika lety vytvořili dva bývalí studenti a členové SUMS – je pěkný a jednoduchý způsob, jak zapojit lidi do matematiky, a navíc je to dobrá, sváteční zábava.“
Jak ozdobit stromeček podle vědy
Vzorce vytvořené University of Sheffield jsou zaměřeny na vytvoření správného poměru dekorací pro váš stromek. Hlavní poučky říkají, že potřebujete zhruba 6,2 vánoční koule na každých 30,4 cm výšky stromu.
Stejně tak by měla být vaše hvězda nebo špička zhruba desetinu velikosti celého stromu, aby se předešlo nepoměrnosti. Pro malý, metrový stromek to znamená, že budete potřebovat pouze 21 koulí a 10 cm špičku nebo hvězdu.
To se nemusí zdát jako mnoho dekorací, ale u větších stromů se doporučení pro třpytivé řetězy a světla rychle stávají poměrně náročnými. Například obrovský dvacetimetrový strom, jaké se každoročně vztyčují na náměstích, by potřeboval přes 100 metrů řetězů a 62 metrů světel.
Odborníci však tvrdí, že pokud dodržíte správné poměry světel, řetězů a ozdob, můžete svůj vánoční stromeček ve skutečnosti udělat mnohem zdobnější.
Tipy od profesionálů
Richard Eagleton, generální ředitel Claridge’s Flowers, je zodpovědný za zdobení obrovských vánočních stromů v pětihvězdičkovém hotelu Claridge’s v Londýně. Eagleton řekl, že množství dekorací, které můžete použít, závisí do značné míry na typu koulí, které plánujete použít.
„Na šest stop (přibližně 182 cm) vysoký strom počítáme s 75 až 90 koulemi, za předpokladu, že všechny mají průměr asi 8 cm a jsou nějak texturované nebo vzorované,“ říká Eagleton. „To zajistí plně nazdobený vzhled, aniž by byl přezdobený – zůstane vidět dostatek krásné zeleně stromu.“
Tento přístup k dekoraci je podstatně velkorysejší než metody z University of Sheffield. Pan Eagleton však dodává, že je také možný „šik, minimalistický vzhled“. Pro podobný strom by se pak použilo asi 39 jednoduchých koulí, což se téměř přesně shoduje s 38 doporučenými koulemi podle vzorce studentů.
Navrhuje však, aby toto byla pouze „základní vrstva“ dekorace, na kterou by mělo přijít dalších zhruba 26 „hlavních ozdob“. „Pro plný, maximalistický vzhled by ti nejodhodlanější dekoratéři měli být schopni najít místo pro až 130 ozdob,“ říká pan Eagleton.
Jak osvětlit váš stromeček
Pokud jde o osvětlení, je třeba zvážit také osobní preference. Vzorec pro zdobení stromku vám prozradí, jak dlouhý by měl být řetěz světel, aby se ideálně omotal kolem vašeho stromku. Tyto výpočty však ve skutečnosti neuvádějí, jaký typ vánočních světel byste měli použít.
Na stromky umístěné v pokojích pro hosty se v holelu používá 300 světel, protože se preferuje světlejší, decentní vzhled, který tiše říká „Vánoce jsou tu“, aniž by strom ovládl místnost. Doma vypadá 500 až 600 světel magicky, ale na 182 cm vysoký strom byste mohli dát i více než 1 000 světel. Vzorec pro 182 cm vysoký strom navrhuje, že budete potřebovat 572 cm světel.
S použitím této informace můžeme vypočítat, jak hustě budou muset být vaše světla rozmístěna. Pro jemný vzhled s 300 světly budete potřebovat řetěz se žárovkami zhruba každé dva centimetry.
Abyste dosáhli „magické“ záře „zdobiče“ Eagletona s 500 až 600 světly, budete potřebovat řetěz s rozestupem světel zhruba každý centimetr. Abyste na strom umístili 1 000 světel, budete potřebovat impozantní řetěz s přibližně dvěma žárovkami na každý centimetr.