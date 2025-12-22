Stačí jediná nezhasnutá svíčka, prskavka či vysušená větev a vánoční stromek se může během minuty proměnit v hořící pochodeň. Statistiky hasičů jsou nemilosrdné – jen loni zaznamenali 103 požárů způsobených svíčkou, z toho 36 v prosinci.
„Je potřeba zdůraznit, že u zapálené svíčky se stále jedná o otevřený oheň,“ podotýká kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a dodává, že teplota může ve vzdálenosti 8 až 10 cm od plamene dosahovat až 200 °C.
Sekundy, které rozhodují
Hořící stromek je extrémně rychlý – vysušené jehličí chytne téměř okamžitě, ozdoby padají a oheň se rozbíhá po místnosti. První reakce rozhoduje! Pokud jsou poblíž elektrické rozvody nebo světelný řetěz, nikdy nehaste vodou. Nejprve bezpečně odpojte elektřinu, pokud to lze bez rizika. Poté použijte hasicí přístroj nebo mokrou deku. A hlavně – volejte hasiče. „I v případě, že se vám podaří oheň zlikvidovat, je nutné událost s hasiči sepsat,“ dodává Fröhlich.
Zásadní je přemýšlet dopředu. Svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru a stromek nezdobte otevřeným ohněm. Věnec položte na stabilní nehořlavou podložku, svíčku v okně držte daleko od květin a záclon. Po pár dnech v teple je stromek přesušený a hoří rychleji, než stačíte zareagovat.
Jednejte rychle a bez paniky
Než přijde pojišťovák...
Další kapitolou je pojištění – často podceňované, ale v momentě požáru klíčové. „Nájemníkům doporučujeme kombinaci pojištění domácnosti a odpovědnosti,“ radí Lucie Starovičová z Bezrealitky.cz. Pomůže nejen s úhradou škod na vašem majetku, ale i u sousedů. Bez pojistky může požár proměnit Vánoce v noční můru finanční i sousedskou.
A pokud už oheň vznikne, nic neuklízejte, dokud nepřijede vyšetřovatel. Jen tak pojišťovna uzná škody. Dobrou zprávou ale je, že lidé se učí. „Vánoční stromky se svíčkami nebo prskavkami se objevují stále méně,“ doplňuje Fröhlich. Přesto se v čase adventu vyplatí dvojnásobná opatrnost, protože jediná minuta nepozornosti může změnit celé svátky.
