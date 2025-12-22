Když vzplane stromeček, je to fofr. Nezapomeňte, že i svíčka je otevřený oheň

Plameny na vánočním stromku dokážou během pár sekund změnit sváteční idylu v děsivý chaos. Hasiči varují – na vrcholu plamene svíčky je přes 800 °C! Co dělat, když váš domov zachvátí oheň, a jak předejít nejhoršímu?

Pokud vánoční stromek zachvátí plameny, rozhoduje rychlost i správná reakce. | foto: Profimedia.cz

Stačí jediná nezhasnutá svíčka, prskavka či vysušená větev a vánoční stromek se může během minuty proměnit v hořící pochodeň. Statistiky hasičů jsou nemilosrdné – jen loni zaznamenali 103 požárů způsobených svíčkou, z toho 36 v prosinci.

„Je potřeba zdůraznit, že u zapálené svíčky se stále jedná o otevřený oheň,“ podotýká kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a dodává, že teplota může ve vzdálenosti 8 až 10 cm od plamene dosahovat až 200 °C.

Sekundy, které rozhodují

Hořící stromek je extrémně rychlý – vysušené jehličí chytne téměř okamžitě, ozdoby padají a oheň se rozbíhá po místnosti. První reakce rozhoduje! Pokud jsou poblíž elektrické rozvody nebo světelný řetěz, nikdy nehaste vodou. Nejprve bezpečně odpojte elektřinu, pokud to lze bez rizika. Poté použijte hasicí přístroj nebo mokrou deku. A hlavně – volejte hasiče. „I v případě, že se vám podaří oheň zlikvidovat, je nutné událost s hasiči sepsat,“ dodává Fröhlich.

Zásadní je přemýšlet dopředu. Svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru a stromek nezdobte otevřeným ohněm. Věnec položte na stabilní nehořlavou podložku, svíčku v okně držte daleko od květin a záclon. Po pár dnech v teple je stromek přesušený a hoří rychleji, než stačíte zareagovat.

Jednejte rychle a bez paniky

  • Pokud jde o oheň malého rozsahu, např. se vzňal adventní věnec, můžete se jej pokusit hasit vlastními prostředky – voda, hasicí přístroj.
  • V případě, že sami požár nezvládnete, rychle opusťte zasažený prostor – pamatujte, že vaše zdraví je přednější než majetek. S sebou si vezměte jen to nejdůležitější (doklady, peníze či léky). Pokud je to možné, vypněte přívod elektřiny a plynu.
  • Volejte linku 150 nebo 112. Čím dříve hasiče informujete, tím dříve mohou zasáhnout. Upozorněte i sousedy hlasitým voláním »hoří«.
  • Při odchodu zavřete dveře – zabráníte rychlejšímu šíření požáru. Pokud kvůli ohni nemůžete na chodbu, zavřete se v místnosti, kde dosud nehoří, a utěsněte dveře před kouřem (např. mokrým ručníkem). Pokud není riziko vniknutí kouře do bytu, otevřete okno a dejte znamení zasahujícím hasičům (např. ručníkem nebo prostěradlem vyvěšeným z okna).
  • I když se vám podaří požár vlastními silami uhasit, ohlaste jej hasičům. Ti vám sepíší odborné vyjádření a zprávu na pojišťovnu.

Než přijde pojišťovák...

Další kapitolou je pojištění – často podceňované, ale v momentě požáru klíčové. „Nájemníkům doporučujeme kombinaci pojištění domácnosti a odpovědnosti,“ radí Lucie Starovičová z Bezrealitky.cz. Pomůže nejen s úhradou škod na vašem majetku, ale i u sousedů. Bez pojistky může požár proměnit Vánoce v noční můru finanční i sousedskou.

A pokud už oheň vznikne, nic neuklízejte, dokud nepřijede vyšetřovatel. Jen tak pojišťovna uzná škody. Dobrou zprávou ale je, že lidé se učí. „Vánoční stromky se svíčkami nebo prskavkami se objevují stále méně,“ doplňuje Fröhlich. Přesto se v čase adventu vyplatí dvojnásobná opatrnost, protože jediná minuta nepozornosti může změnit celé svátky.

