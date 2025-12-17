Jak si vyrobit originální z jedlé sody a kukuřičného škrobu rozpuštěných ve vodě – a dále zpracovaných na krásně vláčnou hmotu – předvedla Jana Lesana Stránská v pořadu Receptář prima nápadů v rubrice Eko logicky. Je to jednoduché a v předvánočním čase je to ideální zábava pro celou rodinu. A s moc pěkným výsledkem: ozdoby jsou pevné, hladké – případně je lze zdobit reliéfy, a po zaschnutí se dají dále libovolně zdobit.
Ingredience potřebné na jednu dávku „porcelánového těsta“ jsou 400 g jedlé sody, 200 g kukuřičného škrobu a 300 ml vody. Dále budete potřebovat kastrólek, vařečku, váleček na těsto, plech, pečicí papír a vykrajovátka nebo formičky na cukroví s různými vánočními motivy jako je hvězdička, stromeček či sněhulák. Dále špejli, brčko nebo párátko na vytvoření dírek pro zavěšení – a provázek či stužku.
Jak na výrobu ozdob ze „studeného porcelánu“
Jak na přípravu sametově hebké a tvárné hmoty? Postupujte jako Jana Stránská na videu: do hrnce nalijte 300 ml vody, přisypte 400 g jedlé sody a 200 g kukuřičného škrobu, a všechny tři ingredience vařečkou důkladně promíchejte, aby se vytvořila hladká směs bez hrudek.
Poté hrnec se směsí postavte na sporák, za stálého míchání zahřívejte a směs postupně začne houstnout. Pokračujte v zahřívání a míchání, dokud nevznikne hustá, kompaktní hmota, která drží tvar – měla by mít konzistenci husté bramborové kaše. Pak už odstavte hrnec ze sporáku.
Jak na zpracování hmoty a vytvoření ozdob?
Hmotu vyjměte z hrnce. I když je ještě horká, je už možné s ní pracovat, jen dejte pozor, abyste se nespálili. Důkladně ji propracujte rukama, jako byste hnětli těsto, a uvidíte, jak se vám v rukou promění. Hotová hmota by měla být krásně hladká, kompaktní a na omak příjemně hebká.
TIP: Pozor na oschnutí!
Pokud s částí hmoty zrovna nepracujete, vložte ji do igelitového sáčku, aby neoschla. V lednici vám tak vydrží až několik dní a k jejímu dalšímu zpracování se lze kdykoli vrátit.
Při zpracování postupujte podobně jako třeba při vykrajování perníčků. Na ploše podsypané škrobem, aby se vám na ni hmota nelepila, vyválejte z hmoty placku o tloušťce přibližně 1 až 1,5 cm. Záleží, jak masivní ozdoby chcete. Pak pomocí formiček vykrajujte vybrané tvary a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem.
Pokud budete chtít ozdoby věšet, nezapomeňte do nich udělat dírku například pomocí špejle, brčka nebo párátka – a to ještě předtím, než ozdoby začnou zasychat. Nic dalšího už totiž není potřeba – ozdoby vám pěkně vytvrdnou obyčejným sušením při pokojové teplotě.
Buďte trpěliví a nesnažte se tento proces urychlit například sušením na topení nebo v troubě, protože by vám ozdoby mohly popraskat. Schnutí může trvat i několik dní v závislosti na tloušťce a vlhkosti vzduchu, během sušení je dobré ozdoby maximálně občas otočit.
„Porcelán“ samozřejmě můžete i zdobit či malovat
