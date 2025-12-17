Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Martina Čermáková
Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek stojí za to. Bílé ozdůbky, připomínající porcelán vypadají na stromku či na větvičkách úžasně. A případně je můžete i pomalovat.

Jak si vyrobit originální z jedlé sody a kukuřičného škrobu rozpuštěných ve vodě – a dále zpracovaných na krásně vláčnou hmotu – předvedla Jana Lesana Stránská v pořadu Receptář prima nápadů v rubrice Eko logicky. Je to jednoduché a v předvánočním čase je to ideální zábava pro celou rodinu. A s moc pěkným výsledkem: ozdoby jsou pevné, hladké – případně je lze zdobit reliéfy, a po zaschnutí se dají dále libovolně zdobit.

Ingredience potřebné na jednu dávku „porcelánového těsta“ jsou 400 g jedlé sody, 200 g kukuřičného škrobu a 300 ml vody. Dále budete potřebovat kastrólek, vařečku, váleček na těsto, plech, pečicí papír a vykrajovátka nebo formičky na cukroví s různými vánočními motivy jako je hvězdička, stromeček či sněhulák. Dále špejli, brčko nebo párátko na vytvoření dírek pro zavěšení – a provázek či stužku.

Jak na výrobu ozdob ze „studeného porcelánu“

Jak na přípravu sametově hebké a tvárné hmoty? Postupujte jako Jana Stránská na videu: do hrnce nalijte 300 ml vody, přisypte 400 g jedlé sody a 200 g kukuřičného škrobu, a všechny tři ingredience vařečkou důkladně promíchejte, aby se vytvořila hladká směs bez hrudek.

Poté hrnec se směsí postavte na sporák, za stálého míchání zahřívejte a směs postupně začne houstnout. Pokračujte v zahřívání a míchání, dokud nevznikne hustá, kompaktní hmota, která drží tvar – měla by mít konzistenci husté bramborové kaše. Pak už odstavte hrnec ze sporáku.

Jen vy, filc a jehla s nití. Zpříjemněte si adventní čas výrobou ozdob

Jak na zpracování hmoty a vytvoření ozdob?

Hmotu vyjměte z hrnce. I když je ještě horká, je už možné s ní pracovat, jen dejte pozor, abyste se nespálili. Důkladně ji propracujte rukama, jako byste hnětli těsto, a uvidíte, jak se vám v rukou promění. Hotová hmota by měla být krásně hladká, kompaktní a na omak příjemně hebká.

TIP: Pozor na oschnutí!

Pokud s částí hmoty zrovna nepracujete, vložte ji do igelitového sáčku, aby neoschla. V lednici vám tak vydrží až několik dní a k jejímu dalšímu zpracování se lze kdykoli vrátit.

Při zpracování postupujte podobně jako třeba při vykrajování perníčků. Na ploše podsypané škrobem, aby se vám na ni hmota nelepila, vyválejte z hmoty placku o tloušťce přibližně 1 až 1,5 cm. Záleží, jak masivní ozdoby chcete. Pak pomocí formiček vykrajujte vybrané tvary a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem.

Pokud budete chtít ozdoby věšet, nezapomeňte do nich udělat dírku například pomocí špejle, brčka nebo párátka – a to ještě předtím, než ozdoby začnou zasychat. Nic dalšího už totiž není potřeba – ozdoby vám pěkně vytvrdnou obyčejným sušením při pokojové teplotě.

Buďte trpěliví a nesnažte se tento proces urychlit například sušením na topení nebo v troubě, protože by vám ozdoby mohly popraskat. Schnutí může trvat i několik dní v závislosti na tloušťce a vlhkosti vzduchu, během sušení je dobré ozdoby maximálně občas otočit.

„Porcelán“ samozřejmě můžete i zdobit či malovat

  • Už čistě bílé a hladké ozdůbky jsou krásné, nicméně můžete je dále zdobit. Například je možné zkusit do ještě vlhké hmoty otisknout zajímavý reliéf – možná máte dětská razítka – nebo razítka na pečení, nejrůznější silikonové formičky, zkusit obtisknout můžete i krajku.
  • A nebo můžete po úplném zaschnutí ozdoby libovolně pomalovat akrylovými barvami nebo temperami, případně dozdobit třeba třpytkami.
  • Jakmile jsou ozdoby hotové, protáhněte dírkami jutový provázek nebo červenou či jinak barevnu mašličku a můžete je rozvěsit na stromeček, na chvojí ve váze nebo třeba do oken. Vánoční atmosféra zaručena.

Ozdoby z ořechových skořápek mají kouzlo starých časů, vyzkoušejte to

Vyrobte si anděly z ovčího rouna, něžné ozdoby nejen na stromeček
